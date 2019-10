Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bute a transmis un mesaj sfașietor in memoria lui Abraham (Abe) Pervin, unul dintre antrenorii de box legendari din Canada, care s-a stins din viața in urma cu cateva zile. Fostul sportiv a murit in somn și implinise de curand 100 de ani. Leonard Doroftei, MESAJ SFASIETOR din CANADA.…

- Artista de muzica populara, Anamaria Pop, a murit duminica intr-un accident de circulație produs in localitatea Cicarlau din județul Maramureș. Fiul in varsta de 19 ani al cantaretei a transmis un mesaj emotionant pe Facebook pentru mama sa. „Mama, am intrat astazi in casa si inca ți-am simțit parfumul…

- Mariana Zaharescu, una dintre cele mai cunoscute voci ale emisiunii Teleenciclopedia, difuzata de TVR, a decedat, duminica, la varsta de 87 de ani.Anunțul decesului a fost facut de TVR. „Suntem mai saraci. Doamna Mariana Zaharescu, una dintre vocile Teleenciclopediei, a plecat dintre…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a transmis pe Facebook un mesaj prin care iși ia ramas bun de la alpinistul Torok Zsolt, gasit mort sambata dimineața, in zona Varfului Negoiu.„Ramas bun, prieten drag... Dumnezeu sa te odihneasca in pace!”, a scris Mihai Fifor pe Facebook, alaturi…

- Prezentatorul de televiziune Cristi Brancu trece prin cele mai grele momente. Mama sa a incetat din viața. Mama lui Cristi Brancu a murit la spital. Aceasta urmeaza sa fie inmormantata duminica, la Cimitirul Bellu din Capitala. "Ii mulțumesc. Ii mulțumesc pentru ca exist. Ii mulțumesc pentru o copilarie…

- Regizoarea Catalina Buzoianu a murit sambata. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de reprezentanti ai Uniunii Teatrale din Romania (UNITER). „Drum lin in lumina, Catalina Buzoianu (13 aprilie 1938 – 3 august 2019)”, scrie pe pagina de socializare a Casei de productie a TVR. De asemenea, pe…

- "Cu sufletul greu anuntam ca ieri ne-a parasit Marian Radulescu, un actor generos și dedicat al Teatrului Excelsior. Suntem alaturi de familia și apropiații indoliați. Dumnezeu sa il aiba in paza!”, scrie pe pagina de Facebook a Teatrului Excelsior. Trupul actorului va fi depus astazi, intre…

