Clipe grele pentru Șerban Copoț. Tatal prezentatorului de la Antena 1 a murit. Anunțul cumplit a fost facut de Dan Capatos, in ediția de marți a emisiunii „Xtra Night Show”. Vedeta tv a facut primele declaratii dupa moartea tatalui sau! „Vrem sa ii transmitem condoleante pentru ca l-a pierdut pe tatal lui astazi. Condoleante pentru Serban! Sa fie tare in aceasta grea incercare”, a spus Dan Capatos, in direct. Recent, Șerban Copoț a facut dezvaluiri emoționante legate de tatal lui, la „Xtra Night Show”. „Ma uitam pe harta cand eram copil si vedeam traseele pe care le facea tata cu vaporul, iar…