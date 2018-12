Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Anca Pop s-a stins din viata dupa ce a cazut cu masina in Dunare, la Svinita. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si ai Politiei Judetene Mehedinti, tanara ar fi derapat intr-o zona fara parapet si a plonjat in ...

