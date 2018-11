Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in muzica romaneasca! Nidia Moculescu a anunțat ca i-a murit un prieten extrem de drag. Este vorba despre cantarețul Cristian Luca, cunoscut cu numele de scena Krystal. Se pare ca artistul a murit pe miercuri, 24 octombrie, chiar de ziua lui de naștere! „Odihnește-te in pace, prieten vechi!…

- Daniel Rosalim a fost unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica populara. Se pare ca acesta suferea de o boala incurabila, iar astazi a murit, la varsta de 40 de ani, scrie tribuna.ro. „Cant cu drag peste mari și țari, in lumea intreaga, pentru ca in cantecele mele se regasește toata dragostea…

- Cantareata de muzica populara, Lili Ciortan trece prin momente cumplite, scrie Romania TV.Sora sa a murit dupa ce a cazut de la etajul 4.Interpreta se afla la o petrecere cu politisti in momentul in care s a petrecut tragedia.Cantareata de muzica populara a aflat ca sora sa a murit abia la finalul petrecerii,…

- Cunoscuta soprana spaniola de origine catalana Montserrat Caballe a murit sambata la spitalul Sant Pau din Barcelona la varsta de 85 de ani, potrivit unor surse spitalicesti, citate de EFE si AFP. Indragit...

- Anunțul trist a fost facut de catre Andrada Barsauan, cantareața de muzica populara care colabora cu Daniel Siminic. Barbatul a murit in urma unui infarct. Cunoscuta interpreta de muzica populara si-a pierdut un foarte bun prieten și colaborator. Daniel Siminic a lucrat și in televiziune dar, in ultimii…

- Interpretul de muzica populara Nelu Balașoiu a implinit 70 de ani. Artistul a fost sarbatorit la azilul unde se afla de ceva vreme. Nelu Balașoiu este unul dintre numele importante ale muzicii populare din Romania. In tinerețe, artistul cucerea publicul cu melodiile sale, dar și cu duetele sale cu interpreta…

- Interpretul de muzica populara, taragotistul Dumitru Farcas, a murit in noaptea de luni spre marti intr-un spital din Cluj, in urma unui infarct. Taragotistul avea 80 de ani, scrie Mediafax.ro.Dumitru Farcas a murit intr-un spital din Cluj, unde era internat in urma unui infarct.

- Potrivit unor surse citate de Romania TV, Adi Rus a fost scos de jandarmi afara dupa ce l-a batut pe Adrian Muresan, fiul unui milionar din Cluj. Marul discordiei ar fi fost cantareata de muzica populara Vladuta Lupau, actuala iubita a lui Adi Rus si fosta partenera a lui Adi Muresan. Nu este…