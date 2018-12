Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in armata romana. Un militar roman, cu misiuni la activ in Afganistan si Kosovo, s-a stins din viata. Caporalul Gheorghe Cațoiu avea 40 de ani si a incetat din viata din cauza unei boli grave.

- Romania este in doliu. Aurel Neagu, unul dintre cei mai cunoscuți fotoreporteri din istoria Gazetei Sporturilor, a incetat din viața, luni, la varsta de 90 de ani. Acesta a intrat pentru prima data in redacția Gazetei Sporturilor in 1963. A facut parte din generația lui Ioan Chirila, Efrimie Ionescu…

- Cristi Onofrei (Jandarmeria Galati) si Alexandru Vlasie (Batalionul 300 Infanterie Mecanizata Galati) au pornit pe 17 noiembrie 2018 intr-un „maraton” al Centenarului, o cursa de alergare prin care vor sa refaca, simbolic, traseul Regimentului 11 Dorobanti „Siret” Galati din Campania anului 1916.…

- Valentin Dogaru s-a stins din viața. Unul dintre cei trei artiști instrumentiști de la Big Band-ului Radio a murit in cursul zilei de luni, iar tristul anunț a fost facut, pe Facebook, de Ionel Tudor, unul dintre prietenii artistului. “Big Bandul Radio a pierdut in seara aceasta un bun coleg și prieten,…

- Lumea politica este in doliu. La aproape trei ani distanța de la moartea lui Bogdan Medrea, o noua nenorocire s-a abautut asupra familiei. Tatal regretatului arbitru a murit in cursul zilei de vineri. Octavian Medrea era consilier local in comuna Maciuca. Un infarct i-a fost, din pacate, fatal. Anunțul…

- Militarii de la Brigada de Vanatori de Munte "General Virgil Badulescu" din Miercurea Ciuc care vor pleca in teatrele de operatii vor primi insemne tricolore cu simbolurile nationale si motivele traditionale, cusute in cadrul unui proiect intitulat "Romania 100 - Respect Armatei Romane!", derulat de…

- A murit Oltița Chirila, cea care a fost considerata una dintre cele mai frumoase actrițe din Romania. Ea a jucat pe scena teatrului de revista, timp de 20 de ani, alaturi de regretatul Jean Constantin. Moartea acestuia a fost o grea incercare și pentru partenera sa de scena. Oltița Chirila revenise…

- Anunțul trist a fost facut de catre Andrada Barsauan, cantareața de muzica populara care colabora cu Daniel Siminic. Barbatul a murit in urma unui infarct. Cunoscuta interpreta de muzica populara si-a pierdut un foarte bun prieten și colaborator. Daniel Siminic a lucrat și in televiziune dar, in ultimii…