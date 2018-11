Stiri pe aceeasi tema

- George Bunea, artistul care interpreta piesa "Lalele", a incetat din viata la 88 de ani, scrie evz.ro. El si a inceput activitatea in anul 1950 ca prezentator. A facut parte din Ansamblul "Ciorcarlia" si a cantat in spectatolele Teatrului "Constantin Tanase".Trupul neinsufletit va fi incinerat marti,…

- Reprezentantii organizatiilor sunt de parere ca proiectul propus de municipalitate va incuraja si mai mult folosirea masinilor personale, iar fondurile alocate ar putea fi folosite cu alte scopuri decat cele declarate, avand in vedere ca nu exista o metodologie de implementare a programului.…

- Atmosfera de emoție și dubla sarbatoare pentru invațamantul nemțean in ziua de 5 octombrie. Directorii de școli din județ și inspectorii școlari s-au intalnit, la amiaza, la restaurantul Hotelului Central, pentru festivitatea prilejuita de Ziua Mondiala a Educației și implinirea a 50 de ani de la inființarea…

- Copiii de la o clasa I a unei școli din orașul Galați au stat, luni, pe hol, in prima zi a anului școlar, deoarece clasa lor este in curațenie. Purtatorul de cuvant al ISJ Galați, Oana Enache, spune ca banii pentru igienizari au venit tarziu. Pentru prima zi de școala, conducerea Liceului cu Program…

- Peste 600 de reprezentanti ai minoritatilor nationale recunoscute in Romania au participat, in perioada 22 - 26 august, la cea de-a 16-a editie a Festivalului Intercultural ProEtnica, pentru prima oara fiind prezenta minoritatea sorabilor din Germania. Evenimentul, care a adus in Cetatea Medievala Sighisoara…

- Intr-un interviu pentru revista ruseasca Ogoniok, un supliment al cotidianului Kommersant, Regele Mihai a povestit cum a decurs arestarea maresalului Antonescu pe 23 august 1944 si care au fost conditiile in care a abdicat, la 30 decembrie 1947. Astfel, jurnalistii ruși au scris despre Regele Mihai…