- Doliu in comuna A.I.Cuza. Primarul localitatii, Vasile Cornelus Baciu, s-a stins din viata. Nefericitul eveniment a avut loc astazi, in jurul orelor 01.00. Decesul ar fi survenit in somn. Medicii chemati au incercat sa-l resusciteze, dar totul a fost in zadar. Vasile Cornelus Baciu urma sa implineasca…

- Ieri, la Palatul Roznovanu, a avut loc un eveniment social dedicat sprijinirii persoanelor cu nevoi speciale. Astfel, municipalitatea, in colaborare cu asociatia ROR si Asociatia Centrul Terapeutic “Marea Neagra” de Sprijin a Persoanelor cu Autism au organizat un eveniment inedit numit “Nao, terapeutul…

- Presedintele filialei Pro Romania le solicita celor din ALDE sa renunte la alianta cu social-democratii si la nivel local. „Daca au inteles ca aceasta guvernare cu PSD-ul nu le aduce decat deservicii (...) le solicitam sa faca acest lucru si la nivelul judetului Iasi”, susține Sorin Iacoban, anunța…

- Doliu in TVR! Un regizor al TVR Iasi, Teodor Cristian Axinte, si sotia lui, ambii de 53 de ani, au murit, duminica, intr-un teribil accident de motocicleta. Nenorocirea s-a produs la Probota, in Iasi, si a fost surpinsa de o camera de supraveghere. Cei doi se aflau pe motocicleta si…

- Doliu la TVR Iasi. Unul dintre cei mai apreciati oameni de televiziune a murit intr un cumplit accident de motocicleta. Tudor Cristian Axinte avea 53 de de ani, iar ieri, alaturi de sotia sa, Simona, plecase la plimbare pe motocicleta.In satul Balteni din comuna Probota, barbatul avea sa piarda controlul…

- Prezidențiabilul USR-PLUS, Dan Barna, a invitat-o pe Viorica Dancila, într-un mesaj postat pe Facebook, duminica, la Iași, pentru a face în strada prima dezbatere din campania pentru prezidențiale, dupa ce liderul PSD l-a acuzat pe liderul USR ca nu merge în rândul oamenilor,…

- Iar sambata, Congres pentru lansarea candidaturii Vioricai Dancila la prezidențiale Social-democrații se reunesc vineri, la Parlament, de la ora 12.00, in ședința Comitetului Executiv al partidului, cu o zi inaintea Congresului formațiunii care va marca lansarea candidaturii la prezidențiale a Vioricai…

- Cazul socant de la Caracal, unde o fata de doar 15 ani a fost ucisa si arsa de un criminal in serie, a dus la organizarea de proteste in tara, incepand de sambata seara, la Caracal, Bucuresti, Alexandria, Braila, Iasi, Cluj Napoca, cativa oameni adunandu-se si la Brasov, in fata sediului IPJ.…