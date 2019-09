Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Republicii Moldova a decis anularea sistemului electoral mixt si revenirea la sistemul electoral proportional pe liste de partid. Proiectul care prevede acest lucru a fost votat in lectura a doua de 57 de deputati. Proiectul a fost inaintat de un grup de deputati care au argumentat necesitatea…

- Nicolae Eșanu și Vladimir Grosu sunt candidații desemnați in urma concursului organizat de Parlament pentru ocuparea funcției de judecator la Curtea Constituționala. Curentul.md a publicat punctajul oferit de fiecare deputat candidaților.

- In cadrul Parlamentului astazi are loc o ședința a Comisiei juridice, numiri și imunitați. In cadrul ședinței se examineaza cererile de demisie a membrilor CEC Iurie Ciocan și Alina Russu.

- Deputatul ACUM și presedinte al Comisiei pentru politica externa si integrare europeana din Parlamentul Republicii Moldova, Iurie Renița, iși dorește ca noul procuror general al țarii sa fie fosta procurora-sefa a DNA din Romania, Laura Codruta Kovesi. Politicianul a menționat ca prim-ministra Maia…

- Doliu in lumea sportului. Cosmin Dușa, un luptator MMA din Cugir, județul Alba a murit dincolo de hotare, la Chișinau. Tanarul sportiv, care avea doar 29 de ani, a intrat in coma chiar in camera de hotel.