Stiri pe aceeasi tema

- "Dragi romani, va doresc sa aveti parte de liniste si sanatate alaturi de cei dragi. Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos sa va bucure sufletul si sa va aduca belsug si voie buna in case!", a scris prim-ministrul Viorica Dancila, care incheie mesajul cu urarea "Craciun fericit!". MESAJE SMS…

- DOLIU… Silvia Closca ar fi trebuit sa implineasca pe data de 12 ianuarie varsta de 51 de ani, dar si-a gasit sfarsitul in Ajunul Craciunului. Socul a fost destul de dur pentru familie, pentru ca nimeni nu s-ar fi asteptat la moartea fulgeratoare a Silviei. Erau tocmai in toiul pregatirilor de Craciun,…

- Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca DNA este o "maciuca politica" a unor forte oculte, referindu-se la faptul ca vicepresedintele Camerei Deputatilor, Carmen Mihalcescu, a fost chemata la DNA exact cand prezida sedinta in care Opozitia a cerut revocarea lui Liviu Dragnea de la sefia Camerei.

- Desi toate discursurile politicienilor de 1 Decembrie au fost marcate de solemnitate si au indemnat la unitate si echilibru, liderii tarii s-au comportat fix invers. Dupa defilarea de la Arcul de Triumf din Capitala, Klaus Iohannis a plecat la Alba-Iulia pentru parada militara din Transilvania, premierul…

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns miercuri la Palatul Parlamentului, unde va avea loc sedinta solemna consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri. Klaus Iohannis a fost intampinat de vicepreședinții Alina Gorghiu și de Georgian Pop. Liviu Dragnea a refuzat sa-l intampine.In Parlament,…

- El le-a multumit tuturor celor cu care a colaborat in Guvern, celor de la Ministerul Dezvoltarii, iar noului ministru i-a urat succes, spunand ca este disponibil daca are nevoie de sfatul sau. "Am spus ca voi analiza demisia mea, lucru care l-am si facut, si am considerat ca e momentul sa-mi…

- Presedintele Curtii de Conturi Europene, Klaus-Heiner Lehne, va efectua in perioada 19 - 20 noiembrie o vizita oficiala in Romania, la invitatia presedintelui Curtii de Conturi a Romaniei, Mihai Busuioc. Potrivit unui comunicat al Curtii de Conturi, invitatia adresata presedintelui Curtii…

- Senatoarea liberala de Timis, Alina Gorghiu, a declarat joi, la Timisoara, ca daca Rezolutia pe Justitie din Parlamentul European va fi votata, se impune demisia premierului Viorica Dancila, dar si a liderilor PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca principali sustinatori ai actualului…