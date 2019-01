Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae-Marian Iorga a fost senator din partea PRM pentru doua mandate, in legislatura 2000-2004 si in legislatura 2004-2008, fiind ales in Brasov. „Filiala Brasov a PRM este inmarmurita dupa vestea care a cazut pe neasteptate peste noi. Suntem profund indurerati si transmitem familiei compasiune si…

- Un grav accident de circulatie, in care un tanar politician din Arges si-a pierdut viata, a avut loc seara trecuta pe drumul national 67 B, in zona localitatii Poiana Lacului. Din primele informatii se pare ca masina in care se afla barbatul de 31 de ani a fost lovita in plin de un alt sofer care ar…