Stiri pe aceeasi tema

- Mirjana Markovic, vaduva fostului presedinte al Serbiei, Slobodan Milosevic, supranumita adeseori "Lady Macbeth a Balcanilor", a incetat din viata duminica, la 76 de ani, anunta AFP, citandu-l pe unul dintre apropiatii ei. "Pot confirma ca din pacate Mira Markovic a decedat", a declarat Milutin Mrkonjic,…

- Mine, siderurgie, termocentrale pe carbune, poduri, autostrazi: China investeste in Balcani, ceea ce genereaza ingrijorarea Uniunii Europene, transmite AFP. Mult timp, Occidentul a considerat Rusia drept principalul rival în această regiune fragilă şi săracă din Europa…

- Universitatea de Vest Timisoara a devenit partenera cu Institutul pentru Securitate Naționala și Internaționala (INIS) din Belgrad. Cele doua organizatii vor dezvolta o serie de programe si proiecte comune in domeniul studiilor de securitate.

- In urma cu 20 de ani, pe 24 martie 1999, Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) lansa o campanie de bombardamente impotriva fostei Iugoslavii, ce era inca formata din Serbia și Muntenegru, pentru a pune capat reprimarii kosovarilor albanezi.

- Ministrul Petre Daea a deschis oficial, in data de 12 martie 2019, conferinta referitoare la viitorul fermelor familiale in perspectiva lansarii 'Deceniului ONU privind Fermele Familiale (2019-2028)', primul eveniment organizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la Bucuresti, in contextul…

- Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, decorat de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: www.neweurope.eu) Inainte de a ajunge la Belgrad, intr-o noua vizita oficiala, presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a semnat la 7 ianuarie un decret istoric. Dupa fix 105 ani, Ordinul „Aleksandr…

- In acest context, presedintele kosovar a amintit ca a vorbit cu Vladimir Putin in urma cu doua luni la Paris.'Am fost inspirat de discutia directa si corecta pe care am avut-o cu presedintele Putin acum doua luni la Paris. Presedintele Putin a spus ca daca Kosovo si Serbia vor ajunge la un acord…

- Autoritatile sârbe au reusit sa dejoace un complot pentru uciderea lui Vladimir Putin, cu o zi înainte de vizita liderului rus în Belgrad. Politistii sârbi au anuntat ca au arestat un suspect, simpatizant al gruparii teroriste Stat Islamic, într-o localitate…