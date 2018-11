Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi pietoni loviti intentionat duminica, pe soseaua de centura a Brailei, de soferul de 20 de ani care a injunghiat un barbat si a intrat apoi cu masina in usile de la intrarea in mall, ranind sapte persoane, au fost operati la Spitalul Judetean de Urgenta si sunt in stare stabila, transmite Agerpres.ro.…

- Unul dintre fondatorii SOTI Neptun, Vasile Grigore, s a stins astazi din viata la varsta de 71 de ani. Nascut in anul 1947, Vasile Grigore, de profesie inginer si a dori sa puna bazele unei societati pentru organizarea unei televiziuni independente de aici a venit si numele societatii infiintate SOTI…

- Constantin Mudava, supranumit "vindecatorul" ori "facatorul de minuni", care a fost solicitat chiar de Nicolae Ceausescu, a murit, joi, la varsta de 83 de ani, la Spitalul Judetean din Targoviste, scrie antena1.ro.Mudava era din localitatea Ghirdoveni din judetul Dambovita, dar traia la Campina, in…

- Liderul PPDA Andrei Nastase nu va ajunge niciodata primar de Chișinau sau deputat în Parlament, din cauza relațiilor cu personaje obscure, straine interesului național al Moldovei. Opinia aparține președintelui PL, Mihai Ghimpu, și a fost formulata în cadrul unei emisiuni la postul de…

- Aurora Budriga, medic specialist in chirurgie vasculara la Spitalul Judetean de Urgenta din Braila, a fost gasita vinovata pentru luare de mita, abuz in serviciu, fals intelectual si complicitate la inselaciune. Interceptat pentru dovedirea acuzatiilor de coruptie, chirurgul le-a oferit anchetatorilor…

- Cantaretul francez Charles Aznavour a murit, au anuntat media franceze, transmite luni Reuters, citat de Agerpres.ro. Charles Aznavour nascut Shahnour Varenagh Aznavouria , s a nascut pe 22 mai 1924, la Paris. A fost un cantaret, compozitor, actor si activist public francez de origine armeana. Este…

- Fostul presedinte al liberalilor Crin Antonescu anunta ca si-a depus documentele pentru a intra pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc anul viitor. „Am depus astazi documentele pentru candidatura la PE. Pe circuitul normal, stabilit de deciziile PNL pentru orice alt membru”,…

- Ionut Popovici nu se fereste sa vorbeasca despre managementul defectuos al medicului Cristina Bacer, cea care conduce Spitalul Judetean de Urgenta de un an si doua luni, si care, nu cu mult timp in urma, se gandise chiar sa demisioneze din aceasta functie. Intre timp, aceasta s-a razgandit,…