- Compozitorul britanic Les Reed, care a scris piesele "It's Not Unusual" si "Delilah" pentru cântaretul Tom Jones, a murit la vârsta de 83 de ani, relateaza The Guardian, preluat de Mediafax.

- Criticul si Istoricul de film Tudor Caranfil s a stins in aceasta dimineata din viata. Informatia a fost facuta publica de Irina Margareta Nistor pe pagina sa de Facebook. "Criticul si Istoricul de film Tudor Caranfil a plecat sa fie nemuritor, alaturi de Orson Welles si de toti ceilalti mari creatori…

- Regizorul si pedagogul Radu Penciulescu, primul director al Teatrului Mic, a murit la Stockholm, la varsta de 88 de ani. Anuntul a fost facut vineri seara de Institutul Cultural Roman pe Facebook.

- Doliu in lumea presei. Un reputat fotojurnalist al Reuters s-a stins din viața. Acesta a murit dupa o lunga suferința cauzata de o boala letala.Yannis Behrakis, unul dintre cei mai reputati fotografi, care a lucrat pentru agentia de presa Reuters timp de trei decenii, a murit la varsta de…

- Este doliu in Poliția Romana. Un fost șef al Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale s-a stins din viața. Din primele informații, se pare ca acesta a suferit un atac de cord. Comisarul sef Teodor Stanca, fost sef al Serviciului de Interventii si Actiuni Speciale (SIAS) a murit, noaptea…

- Muzeul de National de Istorie si Arheologie Constanta este in doliu. Maria Barbulescu, care implinise 78 de ani pe 2 ianuarie, s a stins din viata. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a muzeului.Maria Barbulescu a venit din cealalta parte a Romaniei, din judetul Alba, dupa ce a urmat studiile…

- Este dooliu in presa din Romania. O jurnalista s-a stins din viața in urma unei lupte cu o boala cumplita care a chinuit-o vreme de patru ani de zile. Femeia i-a scris și ministrului Sanatații, implorand sa fie ajutata sa nu moara."Jurnalista Miriam Eugenia Soare s-a stins din viața dupa patru…