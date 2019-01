Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru israelian al apararii Moshe Arens, care l-a ajutat pe Benjamin Netanyahu sa se lanseze in cariera diplomatica si politica, a murit luni la varsta de 93 de ani, a anuntat prim-ministrul pe contul sau de Twitter, relateaza AFP. "Nu a existat un patriot mai mare decat el", a afirmat…

- A fost unul dintre creatorii presei din Valcea, unul dintre cei mai talentati, dedicati meseriei si de substanta jurnalisti valceni.Gazetar de prestigiu, Petre Tanasoaica a ars pentru ziarul si crezurile sale, scrie voceavalcii.ro. La 63 de ani, acesta a murit joi, 3 ianuarie 2018, la Spitalul Judetean…

- Antonia este in doliu! Cantareața tocmai și-a pierdut bunicul pe care, spunea ea, l-a iubit foarte mult. Anunțul a fost facut chiar de artista, pe contul ei de Instagram. Alaturi de o fotografie in care apare cu bunicul ei pe patul de spital, Antonia a scris: „S-a zbatut pana la ultima rasuflare. A…

- Doliu in muzica ușoara romaneasca! Eugen Rotaru, unul din cei mai importante nume ale genului, omul care a semnat zeci de mari șlagare și datorita ... The post O legenda a muzicii ușoare romanești s-a stins din viața appeared first on Renasterea banateana .

- "Cu o durere foarte profunda, trebuie sa informez ca Ken Berry ca a murit cu puțin timp in urma", a scris actrița. La surt timp, colegul lui Ken Berry, actorul Larry Storch, a postat un mesaj pe Facebook. "Dragi prieteni. Suntem triști sa va spunem ca iubitul nostru Capitan, Ken Berry,…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, si-a anuntat miercuri demisia din guvernul lui Benjamin Netanyahu, in semn de protest fata de armistitiul incheiat de Israel cu gruparile palestiniene in Fasia Gaza, relateaza Reuters, DPA si AFP, informeaza Agerpres.Lieberman a cerut organizarea…

- Doliu in familia cunoscutului artist Ștefan Hrușca. Tatal renumitului cantareț s-a stins din viața. Tatal lui Ștefan Hrușca a luptat mult timp cu boala care l-a rapus și ultimele zile din viața și le-a petrecut intr-un spital din Baia Mare.Chiar daca era grav bolnav, Ștefan Hrușca a insistat…

- Miercuri seara, in timp ce isi sarbatorea cea de-a 69-a aniversare, Netanyahu - aflat la putere din 2009 - s-a declarat increzator intr-o "ampla victorie a Likud", formatiunea pe care o prezideaza, la alegerile de anul viitor.Dar "vor face astfel incat sa nu mai fiu prim ministru", a afirmat…