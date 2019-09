Stiri pe aceeasi tema

- Maria Postoico s-a nascut pe data de 4 aprilie 1950 in satul Horodiște (raionul Dondușeni). Din anul 1998 pana in 2018 a fost deputat in Parlamentul de la Chișinau, scrie unimedia.info Maria Postoico a fost o deputata in Parlamentul Republicii Moldova, aleasa in Legislatura 2005-2009 pe listele Partidului…

- Fostul președinte AVAS și secretar executiv PSD, Stan Popa, a murit, joi, la varsta de 67 de ani. Acesta a suferit de leucemie galopanta. Popa Stan se afla in Franța pentru tratament, dar trupul...

- Fostul președinte al organizației municipale PSD Arad (2011-2012), juristul Laurențiu Halmagean, fost director adjunct al Casei de Pensii Arad, a murit luni noapte, fulgerator, la doar 43 de ani. Acesta, se pare c

- Fostul președinte argentinian Fernando de la Rua, care și-a atras alegatorii cu imaginea de om de stat onest și care apoi a lasat țara in cea mai grava criza economica din istorie, a incetat din viața la varsta de 81 de ani, potrivit Associated Press si Mediafax.Decesul lui Fernando de la…

- Fostul presedinte al Argentinei, Fernando de la Rua, a incetat din viata marti la Buenos Aires la varsta de 81 de ani, la numai cateva ore dupa ce fusese spitalizat, a anuntat actualul presedinte argentinian Ma...

- Traian Basescu a obținut funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, una dintre cele mai importante comisii de la Bruxelles, în timp ce Eugen Tomac a obținut funcția de vicepreședinte în Comisia de Energie a Delegației la Adunarea Parteneriatului…

- Toader Leampar, primarul comunei Vorniceni, din judetul Botosani, a decedat, joi, in unitatea spitaliceasca din orasul Saveni, la scurt timp dupa ce a fost consultat de cadrele medicale, printre care nu s-a...

- Senatorul PSD Nicolae Moga a fost ales miercuri, prin vot secret electronic, in plen, vicepresedinte al Camerei superioare a Parlamentului. Acesta il va inlocui in Biroul permanent pe Claudiu Manda. De asemenea, Mihai Fifor (PSD) l-a inlocuit pe Nicolae Moga in Comisia pentru Regulament a Senatului.…