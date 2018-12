Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american George H. W. Bush a murit la varsta de 94 de ani, a anuntat purtatorul de cuvant al familiei, citat sambata dimineata de Reuters si dpa. George Herbert Walker Bush a fost cel de-al 41-lea presedinte al SUA (1989-1993).(continua) AGERPRES

- Fostul presedinte american George H. W. Bush a murit la varsta de 94 de ani, a anuntat purtatorul de cuvant al familiei, citat sambata dimineata de Reuters si dpa. George Herbert Walker Bush a fost cel de-al 41-lea presedinte al SUA (1989-1993). revenim cu amanunte

- Fostul președinte al SUA, George Herbert Walker Bush, a incetat din viața la varsta de 94 de ani. Informația a fost confirmata de purtatorul de cuvant al familiei, Jim McGrath, transmite Reuters.

- De ani de zile, acesta se lupta cu o boala necruțatoare, care l-a rapus, scrie vremeanoua.ro. Miercuri dimineața, acesta a intrat in coma și a fost adus cu ambulanța TIM la Spitalul Județean de Urgența, fiind intubat la Reanimare. Citeste si Soc in fotbal: A MURIT la doar 20 DE ANI. Abia debutase…

- UPDATE: Consternat la aflarea veștii ca Vasile Mihalachi a murit, Adrian Tighici, managerul general al Gaz Est, bun prieten cu fostul șef al județului, a ținut sa faca urmatoarea declarație: “A murit un om care s-a batut pentru județul Vaslui și care avea radacinile infipte adanc in acest județ. Imi…

- DUREROS… Durere fara margini in administrația publica. Vasile Mihalachi, fost parlamentar de Vaslui, fost președinte al CJ Vaslui, a murit in aceasta dimineața, la ora 8.30. De ani de zile, acesta se lupta cu o boala necruțatoare, care l-a rapus. Miercuri dimineața, acesta a intrat in coma și a fost…

- Noul presedinte al Cubei, Miguel Diaz-Canel, a ajuns duminica la New York, unde va participa la Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, transmite Reuters. Potrivit presei de stat cubaneze, liderul de la Havana va denunta la ONU embargoul american impotriva tarii sale. Potrivit unui…

- Actorul american Burt Reynolds a murit joi, la varsta de 82 de ani, a anuntat managerul sau prin publicatia Hollywood Reporter, preluata de Reuters. Nascut la 11 februarie 1936, Reynolds a crescut in...