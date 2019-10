Stiri pe aceeasi tema

- Scuterul cu care se deplasa actorul a fost lovit de o masina, coliziunea fiind fatala pentru acesta. Paco Fabrini era nascut pe 7 octombrie 1973, la Roma, si era cunoscut pentru rolul sau de fiu al comisarului Nico Giraldi, intr-ul serial polițist de succes care a rulat la televiziunea italiana.…

- Doliu in politica romaneasca! Vladimir Tanasoiu, fost președinte al Consiliului Județean Iași, a murit marți dimineața. Tanasoiu a fost șef al Consiliului Județean Iași in perioada...

- ''Guvernul si liderii politici au mers la Heroes Acre, unde va fi inmormantat presedintele Mugabe, si ar dura aproximativ 30 de zile pana la pregatirea locului respectiv'', a afirmat Leo Mugabe.''Asa ca asta inseamna ca inmormantarea va avea loc dupa acest interval'', a mentionat sursa…

- Tragedia s-a petrecut in august, intr-un sat de langa orasul Zhabinka, sud-vestul Belarusului, scrie b1.ro. Dupa petrecerea de ziua ei, tanara mamica s-a intors acasa, impreuna cu fiica sa de numai doi ani. Citeste si Accident in Capitala, o motocicleta s-a ciocnit de un autoturism…

- Cântareata de muzica country americana Kylie Rae Harris a murit la vârsta de 30 de ani, într-un accident de masina produs în noaptea de miercuri spre joi, scrie mediafax.ro.

- Lumea muzicii este din nou in doliu. Compozitorul american LaShawn Daniels, cel care a creat hituri pentru Beyonce, Whitney Houston si Lady Gaga, a murit la varsta de 41 de ani intr-un accident de masina.

- Doliu in PNL. Viceprimarul comunei Vizantea Livezi, un barbat in varsta de 44 de ani, a murit strivit de tractorul pe care il conducea. Un barbat in varsta de 44 de azi din Vizantea Livezi, Emil Gaman, a murit, marti seara, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul pe care il conducea, a informat Inspectoratul…

- Fostul președinte AVAS și secretar executiv PSD, Stan Popa, a murit, joi, la varsta de 67 de ani. Acesta a suferit de leucemie galopanta. Popa Stan se afla in Franța pentru tratament, dar trupul...