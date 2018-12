Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Voina avea 61 ani si a murit de cancer. "Am primit vestea azi dimineata si ne-a socat pe toti. Stiam ca e bolnav, dar nu atat de grav. Practic, a plecat pe 20 noiembrie si stiam ca se interneaza la spital. De atunci nu l-am mai vazut. Am inteles ca avea o problema la prostata, la un…

- Doliu in Romania! Județul Vaslui s-a cutremurat, azi-dimineața, la aflarea veștii ca Vasile Mihalachi, fost președinte al Consiliului Județean Vaslui, a murit la ora 8.30. Vasile Mihalachi, fost parlamentar de Vaslui, se lupta de mai mulți ani cu o boala necruțatoare. Din pacate, el a pierdut a pierdut…

- Viorel Balcan a murit, anunțul fiind facut de mai mulți politicieni, pe rețelele de socializare.In perioada 2000-2004, Viorel Balcan a fost denator al PSDR si PSD. In 2008-2012 a avut un mandat de deputat, perioada in care a schimbat partidele, plecand de la PSD la PDL, iar apoi la PNL.…

- Ștefan Hrușca este in doliu dupa ce tatal sau a murit. Interpretul de muzica folk a sosit de urgența in țara pentru a-i fi alaturi parintelui sau atunci cand și-a dat ultima suflare. Ștefan Hrușca, care pe 8 decembrie va implini 61 de ani, locuiește de foarte mulți ani in Canada, iar ieri a sosit de…

- Clovnul Siminica a murit, informeaza Romania TV. Unul dintre cei mai iubiti clovni din istoria circului romanesc, cunoscut mai ales sub numele de scena, Siminica, a murit, informeaza Romania TV in...