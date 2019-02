Fostul prim-ministru polonez Jan Olszewski a decedat joi seara intr-un spital militar din Varsovia, potrivit anuntului de pe Twitter al televiziunii poloneze de stat, informeaza vineri Reuters. Olszewski, in varsta de 88 de ani, a fost al treilea premier al Poloniei dupa prabusirea comunismului in 1989, ocupand functia de sef al guvernului timp de sase luni in perioada decembrie 1991 - iunie 1992, informeaza Agerpres.

De profesie avocat, Olszewski a reprezentat membrii opozitiei democratice in instanta, in timpul regimului comunist. El a fost numit in functia de premier de Porozumienie…