- ''Guvernul si liderii politici au mers la Heroes Acre, unde va fi inmormantat presedintele Mugabe, si ar dura aproximativ 30 de zile pana la pregatirea locului respectiv'', a afirmat Leo Mugabe. ''Asa ca asta inseamna ca inmormantarea va avea loc dupa acest interval'', a mentionat sursa citata. Mugabe,…

- Rudele lui Robert Mugabe au acceptat in cele din urma ca fostul presedinte al Zimbabwe sa fie ingropat la "Campul Eroilor", un monument national din capitala Harare, asa cum isi dorea guvernul, a anuntat vineri un purtator de cuvant al familiei, relateaza AFP. "Da, confirm", a declarat…

- Fostul presedinte al Zimbabwe, Robert Mugabe, va fi inmormantat la inceputul saptamanii viitoare in satul sau, si nu in monumentul dedicat "eroilor natiunii" asa cum isi doreste guvernul, a anuntat joi familia fostului sef al statului potrivit Agerpres. "Corpul sau va fi expus la Kutama (satul sau…

- Zanu-PF, partid aflat la putere din 1980, 's-a reunit si i-a acordat statutul de erou national pe care il merita cu prisosinta', a declarat Emmerson Mnangagwa in cadrul unui discurs televizat la Harare, adaugand ca tara va fi in doliu pana la funeraliile a caror data nu a fost inca comunicata.…

- Decesul a fost anuntat pe Twitter de succesorul lui Mugabe, actualul presedinte Emmerson Mnangagwa. "Cu cea mai mare tristete, anunt moartea parintelui fondator si fostului presedinte al Zimbabwe, Tov. Robert Mugabe", arata mesajul de pe contul oficial al presedintiei de la Harare.Conform…

- Robert Gabriel Mugabe, nascut pe 21 februarie 1924, a murit azi, in Singapore, unde era tratat de o boala incurabila. Vestea a fost confirmata de Emmerson Mnangagwa , actualul șef al statului Zimbabwe, a notat The Sun. A vizitat Romania in 1976 Robert Mugabe a fost un dictator care a condus Zimbabwe…

- Robert Mugabe, primul președinte din Zimbabwe dupa obținerea independenței țarii, a murit la vârsta de 95 de ani, informeaza BBC. Mugabe a murit în Singapore, unde a fost de mai multe ori la tratatament în ultimii ani.