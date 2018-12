Stiri pe aceeasi tema

- O consiliera locala din comuna gorjeana Turburea a murit miercuri. Daniela Ursulescu avea 53 de ani si era consilier local, președintele organizației Turburea a Partidului Național Liberal și membru in Biroul Politic Județean al Organizației de Femei a PNL Gorj.

- Este doliu in sportul mondial, dupa ce Mark Farrel, fostul tenismen britanic, a murit la varsta de 65 de ani, informeaza RomaniaTV.net. Mark Farrell a inregistrat cel mai bun rezultat al sau in 1974, cand a ajuns pana in finala probei de dublu mixt de la Wimbledon. In proba de simplu, Farrell a obtinut…

- S a stins din viata bunica, sotia, mama si profesoara Rodica Mioara Coronea, un om care si a daruit intreaga existenta familiei sale , scolii si elevilor sai, luminand cu bunatatea si intelepciunea ei sufletele celor care au inconjurat o.Dumnezeu sa o odihneasca in liniste si pace. ...

- Leon Lederman, fizician si laureat al Premiului Nobel, a murit la vârsta de 96 de ani. Decesul parintelui &"particulei lui Dumnezeu&" a fost anuntat de catre Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) din SUA în cadrul caruia Leon

- Cantaretul francez Charles Aznavour a murit, au anuntat media franceze, transmite luni Reuters, citat de Agerpres.ro. Charles Aznavour nascut Shahnour Varenagh Aznavouria , s a nascut pe 22 mai 1924, la Paris. A fost un cantaret, compozitor, actor si activist public francez de origine armeana. Este…

- Artistul Daniel Siminic a incetat din viața in urma unui infarct. Anunțul a fost facut de Andrada Barsauan, cantareața de muzica populara care colabora cu artistul. Daniel Siminic a lucrat și in televiziune dar, in ultimii ani, s-a facut remarcat in producția video, acolo unde a lucrat cu o mulțime…