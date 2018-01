Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Mișcarea Populara e in doliu! Partidul lui Traian Basescu a pierdut-o pe Grațiela Marilena Radu, președinte al organizației Aragon-Zaragoza a PMP. Aceasta a murit in urma unui infarct. Daniel Tecu, președintele FADERE – Federația Asociațiilor de Romani din Europa, a facut anunțul…

- Tanara de 22 de ani a fost gasita moarta intr un parc din Londra. Politistii suspecteaza ca Iuliana, care lucra ca barmanita, ar fi fost injunghiata chiar de Craciun, scrie Romania TV.Prietenii au vazut o ultima oara la petrecerea din ajunul Craciunului. Dupa trei zile in care nu a mai dat niciun semn,…

- Dubla sinucidere care a insangerat acest Craciun continua sa provoace multa durere. Directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, s-ar fi sinucis odata cu sotia lui. Acum anchetatorii incearca sa stabileasca ce s-a intamplat cu exactitate.Citește și: Detaliu interesant!…

- Este vorba despre Hiep Thi Le, care a jucat printra altele in celebrele productii "Heaven&Earth", "Cruel Intentions" si "Green Dragon". Actrita suferea de o boala crunta, cancer la stomac, care in cele din urma i-a adus sfarsitul. Hiep Thi Le, care avea 46 de ani, a lasat in urma…

- Adversitatea dintre fostul presedinte, Traian Basescu, si Regele Mihai dateaza de ani de zile. In 2011, actualul senator l-a distrus pur si simplu pe Rege. "Multi spun ca abdicarea a fost un mare act patriotic. Nu! A fost un act de tradare a intereselor nationale din partea Regelui Mihai. Antonescu…

- Intenția președintelui Igor Dodon de a-l declara persona non grata in R. Moldova pe Traian Basescu este criticata de deputatul de la București, Constantin Codreanu, membru al Partidului Mișcarea Populara, condus de fostul șef de stat de peste Prut. „Se pare ca vizita noastra, de Ziua Naționala a Romaniei,…

- O fata din Anglia, Sydney Loofe, in varsta de 22 de ani, s-a intalnit cu iubita, iubita cunoscuta in mediul online. La scurt timp de la intalnire, fata de 22 de ani a disparut. Principalii suspecti sunt chiar prietenii fetei.

- Medicii au declarat decesul celei de a doua persoane gasita de salvatori, victima a avalansei din Calimani, dupa ce, timp de ora, s-au executat manevrele de resuscitare. Se continua cautarile pentru cea de-a treia persoana, dupa ce, anterior, o persoana dintre cele surprinse de avalansa de vineri…

- Implicarea lui Traian Basescu în politica moldoveneasca are efecte negative asupra lui Igor Dodon. Râul Prut s-au putea transforma din hotar într-un râu intern. Numarul unioniștilor din R. Moldova crește în ciuda propagandei ruse extrem de agresive. Despre aceasta ne-a…

- Ai cunostinte solide de limba romana, vrei sa locuiesti permanent in Marea Britanie si sa ai un salariu intre 19.970 si 23.124 de lire sterline? Ei bine, politistii britanici din comitatele Devon si Cornwall te pot ajuta sa-ti indeplinesti visul. Potrivit anuntului facut public de catre autoritatile…

- Barbatul care a venit la chemarea fiicei Stelei Popescu, a vorbit pentru prima data despre felul in care a fost gasita marea artista Stela Popescu. Acesta spune detaliile cutremuratoare despre ultima imagine pe care o are cu Stela Popescu.

- Libertatea a aflat detalii despre primele momente in care Stela Popescu, actrița in varsta de 81 de ani, a fost gasita moarta propria locuința. Trupul neinsuflețit era prabușit in marchiza casei – o incapere de genul unui antreu, de mici dimensiuni și destul de intunecoasa. In prima faza, din cauza…

- Actrița Stela Popescu a fost gasita decedata, joi, la domiciliul sau, a declarat, pentru Agerpres, coordonatorul SMURD București, medicul Bogdan Oprița. “Acum 20 de minute a fost gasita decedata la domiciliu de echipajul SMURD”, a afirmat Oprița, informeaza sursa citata. Stela Popescu avea 81 de ani…

- „Nu am niciun secret, dar sunt doua lucruri importante in viața unui om: moștenirea genetica și dragostea de viața. Daca faci o profesie care te satisface, nu mai conteaza atat de tare banii. Daca ești foarte bun, atunci ceea ce iți vine de acolo ii ajunge sa supraviețuiești. Nu vreau avion personal,…

- Circa sapte milioane de angajati romani vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor in urma masurilor fiscale adoptate de Guvernul Tudose, scrie publicatia Financial Times. 0 0 0 0 0 0 Romania a decis sa diminueze contributiile la fondurile private de pensii pentru ca Executivul…

- Descoperire macabra la groapa de gunoi de la marginea Clujului. Un nou-nascut mort a fost gasit, infașurat intr-un sac, printre munții de gunoaie de la Pata Rat! Nu se știe deocamdata cine l-a lasat acolo. A fost deschisa o ancheta.

- Rezultatul necropsiei Elenei Vasilica, tanara de 21 de ani din Vaslui, gasita moarta in casa, a fost facut public. Conform medicilor legiști, fata nu a murit din cauza ca s-ar fi inecat cu mancare.

- Natalie Seymour luase legatura cu mama ei cu putin timp inainte de a muri. Femeia a facut publice mesajele dintre ea si fiica ei, iar acest lucru i-a ajutat pe anchetatori sa contureze un verdict. Un milionar celebru a murit, dupa ce a cazut de la balconul unui hotel. Ce spun anchetatorii…

- Natalie Seymour, in varsta de 22 de ani, a fost gasita moarta intr-o camera de hotel impreuna cu prietena sa cea mai buna, Abbey Amisola. Tragicul eveniment s-a intamplat in Cambodia, Asia unde fetele au mers in vacanta.

- O femeie a fost gasita moarta intr-un autoturism care a cazut in raul Argeș, duminica seara, in imprejurari care inca nu au fost stabilite. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, o persoana a sunat la 112 și a anunțat…

- Dupa alegerile interne din organizatia municipala Ploiesti, castigate de consilierul local Bogdan Hodorog, PMP a avut din nou alegeri, astazi, de data aceasta in organizatia judeteana Prahova. Conferinta a inceput la ora 11.30 in Sala Europa din Palatul Administrativ, la eveniment participand presedintele…

- Nu exista niciun pericol pentru populație, a dat asigurari presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, la Digi24, dupa anunțul Institutului francez de radioprotectie si siguranta nucleara din Franța cu privire la un accident la o instalatie de tratare a combustibilului…

- Sindicatele din Politie cer masuri de protectie pentru politisti, prin sanctionarea mai drastica a ultrajului. Asta in conditiile in care politistii romani sunt printre ultimii din Europa in ceea ce priveste echipamentele de interventie, potrivit unui studiu realizat de European Police Union.

- din Anglia, a fost gasita moarta in casa acoperita de o haina si o esarfa. Se pare ca aceasta nu si-a permis sa plateasca incalzirea casei si a murit de frig. Mama si cei 4 copilasi nu duceau o viata prea buna si pornea caldura numai cand copiii veneau de la scoala.

- Un reputat om de știința german, Barbara Deppert Lippitz, arheolog și probabil cel mai mare expert în aur din Europa, s-a aratat o mare admiratoare a poporului român și a uimit pe toata lumea cu declarațiile ei referitoare la importanta aurului

- O tanara in varsta de 23 de ani din judetul Neamt a fost gasita decedata, sambata seara, moartea sa survenind in conditii suspecte. Autoritatile au fost anuntate de producerea unei explozii, dar atunci cand pompierii au ajuns la fata locului au stabilit ca nu este vorba de asa ceva, nici de un incendiu,…

- Scriitorul si jurnalistul Victor Nița a murit la varsta de 76 de ani. Acesta a scris pentru Expres, Ora, Cotidianul, Europa libera sau Sportul Familia și prietenii sunt in stare de șoc. Nita a publicat si o carte de poezii, Turnul Neboisa, numeroase eseuri, critica de arta si o carte pentru copii.…

- O farmacista din Prahova, voluntar care lupta pentru drepturile femeilor, a murit in conditii suspecte. Plecase la un concert in Bucuresti. Familia tinerei de 27 de ani este devastata de durere și cere o explicație pentru ceea ce s-a intamplat.

- Integrarea fortelor armate este esentiala pentru ca Uniunea Europeana (UE) sa-si poata rezolva problemele de securitate si sa poata apara flancul estic, in contextul in care statele membre au 178 de tipuri de armament, in timp ce cea mai mare armata a lumii, cea a Statelor Unite, are doar 30, a declarat…

- Trupul unei femeii, in varsta de 68 de ani, a fost gasita fara suflare pe marginea paraului Dambovnic din comuna Slobozia. Femeia era cunoscuta ca avand probleme psihice. Oamenii legii susțin ca nu sunt suspiciuni ...

- Litens Automotive Group, companie care produce piese auto, a inaugurat, marti, lânga Timisoara, cea de-a doua fabrica din Europa, compania canadiana urmând sa angajeze 250 de persoane pâna în anul 2019,

- Fostul președinte al Romaniei a evocat in fața studenților Facultații Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universitații de Stat a Moldovei, in cadrul unei conferințe publice cu tema „Republica Moldova intre Est și Vest. Șansele modernizarii”, posibilitatea unor schimburi…

- O femeie in varsta de 80 de ani a fost gasita moarta, ieri, in jurul pranzului, in apartamentul sau situat la etajul 9 al unui bloc de pe bdul Unirii nr 4. Batrana a fost gasita fara suflare de catre paramedici. Potrivit acestora, ea era cazuta in dormitor. O femeie, care o vizita din…

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta), condus de Sebastian Kurz, se claseaza pe primul loc, cu un scor cuprins intre 30 si 33% din voturi, in scrutinul parlamentar din Austria, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne. Sebastian Kurz, liderul Partidului Popular din Austria, are sanse…

- Oficiali de rang inalt din Europa de Est au fost prezenti la Bratislava, la summitul "Pentru o calitate egala a produselor pentru toti", o reuniune ministeriala la inalt nivel a carei tema a fost dublul standard de calitate la produsele alimentare.

- Un romanca in varsta de 28 de ani a fost gasita fara suflare in apartamentul in care locuia in Italia alaturi de sotul si fiica ei de 11 luni. Daca in prima faza anchetatorii au crezut ca tanara s-a stins din cauza bolii de care suferea, apoi au facut descoperiri halucinante.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a sustinut vineri ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa-si 'reinnoade' relatiile cu 'marea Rusie', tara cu care relatiile s-au deteriorat puternic dupa sanctiunile aspre impuse de europeni ca raspuns la criza ucraineana, informeaza AFP, potrivit…

- Femeia de 40 de ani care a fost gasita in dreptul localitatii Svinita, pe malul sarbesc al Dunarii, dupa accidentul de sambata cand o masina a plonjat in fluviu, a fost inmormantata de autoritatile sarbe, iar acum familia face procedurile pentru exhumarea si repatrierea acesteia.

- O femeie de 68 de ani a fost gasita fara suflare, in locuința sa, iar polițiștii cred ca a murit de mai bine de doi ani. Marie Conlon a fost vazuta ultima oara in ianuarie 2015, iar poliția...

- Politistii spun ca aceasta avea urme de violenta pe corp. Ancheta merge insa destul de greu din cauza ca prea multe informatii de la cei din jur nu se pot afla. Victima abia se mutasera in...