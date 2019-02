Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Argint, cunoscuta interpreta de muzica populara din România, s-a stins din viața, în urma unui infarct. Avea doar 55 de ani. Medicii sosiți pentru a-i acorda primul ajutor nu au mai avut ce sa-i faca și au constatat decesul artistei.

- Interpreta de muzica populara si profesoara de canto la Scoala Populara de Arta din Targu-Jiu, Camelia Argint, a murit la varsta de 54 de ani, dupa ce ar fi suferit un infarct, transmite corespondentul MEDIAFAX.La locuința artistei din Targu-Jiu a ajuns, in noaptea de sambata spre duminica,…

- Organistul si compozitorul francez Jean Guillou, care a concertat in toata lumea si care ar fi trebuit sa cante pe 5 aprilie la Marsilia si pe 21 mai la Roma, a murit la varsta de 88 de ani, a anuntat sotia sa, citata de AFP.

- O voce emblematica a Rucarului s a stins pentru totdeauna.Viciu Nistor, artistul emblematic care a pus bazele cunoscutei formatii Nistor Band, s a stins din viata luni 7 ianuarie, scrie antena3.ro. Viciu Nistor a murit la 63 de ani in urma unui infarct, scrie jurnaluldearges.ro.Viciu Nistor nu a fost…

- Mike Taylor, membru al trupei Walk Off the Earth a murit in noaptea de duminicE spre luni, in somn. El avea 40 de ani, era clEpar, solist vocal "i tatE a doi copii, care i"i plang pierderea, inainte de Anul Nou. Vestea tristE a fost datE de colegii sEi de trupE, iar cauza mor:ii este neclarE.

- Muzica ușoara romaneasca este in doliu! A murit omul care a scris versurile celor mai frumoase melodii din toate timpurile. Eugen Rotaru a fost textierul șlagarelor precum "Fericirea are chipul tau" sau "Dau viața mea pentru o iubire".

- Doliu in muzica romaneasca! George Bunea, care a devenit celebru prin melodia ”Lalele”, a decedat la varsta de 88 de ani.George Bunea a urmat cursurile Liceului teoretic si Scoala populara de arta – sectia canto. Activitatea artistica o incepe in anul 1950, in timpul efectuarii stagiului militar ca…

- George Bunea, artistul care interpreta piesa "Lalele", a incetat din viata la 88 de ani, scrie evz.ro. El si a inceput activitatea in anul 1950 ca prezentator. A facut parte din Ansamblul "Ciorcarlia" si a cantat in spectatolele Teatrului "Constantin Tanase".Trupul neinsufletit va fi incinerat marti,…