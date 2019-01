Stiri pe aceeasi tema

- Alice Barb a postat un mesaj emoționant in care ii spune „adio" mamei sale. „Cel mai frumos zambet din lume s-a stins. A murit Mama. Odihneste-te-n pace si lumina, Ingerul vietii mele! Iti multumesc ca ai existat, ca m-ai iubit si m-ai invatat sa iubesc. Sufletul meu s-a stins. Imi vine sa urlu",…

- Doliu in lumea artistica! Legendara actrița și cantareața Carol Channing s-a stins din viața in cursul zilei de marți, la varsta de 97 de ani, in casa ei din Rancho Mirage, California, din cauze naturle. Vestea a fost confirmata de publicistul sau B. Harlan Boll, scrie antena3.

- Lumea filmului este in doliu, dupa ce actorul William Morgan Sheppard, cunoscut pentru rolul pe care l-a interpretat in ”Star Trek”, s-a stins din viața la varsta de 86 de ani. Anunțul trist a fost facut chiar de fiul lui.

- Actrița Leonora Popescu s-a stins din viața. Anunțul a fost facut de UNITER, pe pagina de socializare. „Anunțam cu regret ca actrița Leonora Popescu (Nora) s-a stins pe 31 decembrie 2018. Timp de 35 de...

- Academicianul Constantin Corduneanu, ilustru matematician roman, cu o bogata cariera internationala, a murit la Arlington, statul Texas, la varsta de 90 de ani, anunta Academia Romana intr-un comunicat de presa.

- Daniel Pitei, producator al multor emisiuni de succes, intre care ”Burlacul” și ”Insula Iubirii”, s-a stins din viața la cateva luni de zile de cand a fost diagnosticat cu o tumora maligna a osului și maduvei osoase. Barbatul a avut o banala durere de spate și picior, crezand ca vine de la o hernie…

- Antonia este in doliu! Cantareața tocmai și-a pierdut bunicul pe care, spunea ea, l-a iubit foarte mult. Anunțul a fost facut chiar de artista, pe contul ei de Instagram. Alaturi de o fotografie in care apare cu bunicul ei pe patul de spital, Antonia a scris: „S-a zbatut pana la ultima rasuflare. A…

- Unul din cei mai respectati diplomati ai Romaniei, ambasadorul Mihnea Constantinescu a murit azi noapte, la varsta de 56 de ani, la un spital din Nisa, anunta jurnalistul Radu Tudor pe blogul personal.Nascut in 1961, Mihnea Constantinescu era ambasador cu insarcinari speciale, reprezentant…