DOLIU ÎN MUZICA INTERNAŢIONALĂ. A murit Kim Shattuck, solista formaţiei punk rock The Muffs Kim Shattuck a decedat la varsta de 56 de ani, scrie agerpres.ro. Shattuck, care a cantat de asemenea in formatiile Pixies si NOFX, a fost diagnosticata in urma cu doi ani cu scleroza laterala amiotrofica (SLA), o afectiune neurodegenerativa progresiva. Sotul ei, Kevin Sutherland, a anuntat vestea pe retelele de socializare. ''In dimineata aceasta, dragostea vietii mele s-a stins in pace, in somn, dupa doi ani de lupta cu SLA'', a scris el. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

