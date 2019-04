Stiri pe aceeasi tema

- "R.i.P Con. Ai fost intotdeauna in spatele nostru și ne-ai purtat de grija ani de zile, ne-ai scos din multe situații dificile in turnee, erai un om cu adevarat grozav, erai de fapt Superman - oamenii care te știu vor ințelege ce spunem. Mai presus de toate, tu erai cel mai loial prieten pentru…

- Decesul mamei cancelarului Germaniei s-a produs in urma cu cateva zile, dar a fost confirmat miercuri de Guvernul german, care a cerut sa fie respectat dreptul la viata al familiei. Nascuta in orasul polonez Gdansk, Herlind Kasner s-a mutat in Germania in anul 1954 si s-a casatorit…

- Herlind Kasner, mama cancelarului german Angela Merkel, a decedat la varsta de 90 de ani, a comunicat miercuri Guvernului de la Berlin, conform agentiei DPA si site-ului T-online.de, transmite Mediafax.Decesul mamei cancelarului Germaniei s-a produs in urma cu cateva zile, dar a fost confirmat…

- Radu Penciulescu, considerat unul dintre creatorii de scoala în regia de teatru româneasca a murit, la vârsta de 88 de ani, în noaptea de joi spre vineri, la Stockholm, dupa cum au confirmat surse din partea Uniunii Teatrale din

- Lacrimi au curs necontenit pentru tanarul mort la frizerie. Alexandru Cracui a fost condus pe ultimul drum de sute de prieteni, care au ramas șocați dupa plecarea mult prea timpurie a tovarașului lor drag. Inima tanarului, in varsta de doar 35 de ani, a incetat sa mai bata in data de 14 februarie. Acesta…

- Doliu la Dinamo! S-a stins din viata Gheorghe Nistor, fost component al marii echipe de polo care facea legea in Stefan cel Mare in anii '70. CS Dinamo a facut anuntul disparitiei lui Nistor pe pagina de Facebook, intr-un mesaj in care a elogiat performantele reusite de acesta sub culorile ros-albe.Gheorghe…

- Cunoscutul jurnalist Paul Lacatus s a stins din viata la varsta de 64 de ani, in urma unui infarct, informeaza RomaniaTV.net. Decesul s a produs joi, iar ziaristul va fi inmormantat duminica. Paul Lacatus a scris articole in domeniul economic, mai ales in anii 2000, la saptamanalul economic Capital.…