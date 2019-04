Stiri pe aceeasi tema

- Lumea filmului a mai suferit o pierdere majora, dupa ce un actor important a plecat dintre noi. Filmele sale vor ramane mereu in atentia publicului, fiind considerate adevarate capodopere. Actorul Seymour Cassel, nominalizat la Oscar pentru rolul secundar din „Faces” al lui John Cassavetes, a murit…

- Doliu in lumea artistica din Romania, a murit azi-noapte pe patul de spital. Ultimele cuvinte sunt cutremuratoare Doliu in lumea artistica din Romania. Luptase cu cancerul o perioada lunga de timp și existau semnale pozitive in ceea ce privește vindecarea. Numai ca boala s-a dovedit a fi mult mai puternica,…

- Actorul american Luke Perry, devenit celebru pentru rolul jucat in serialul "Beverly Hills, 90210", a decedat, afirma surse citate de presa internationala.In urma cu doar 5 zile, Perry a fost spitalizat, in urma unui acceident vascular cerebral. Paramedicii au raspuns unui apel cu privire…

- Doliu in lumea muzicii. Solistul trupei Talk Talk, Mark Hollis, a incetat din viata la varsta de 64 de ani, potrivit BBC. Informatia a fost confirmata de catre managerul artistului. "Din pacate, este...

- Karl Lagerfeld, creatorul casei Chanel a murit marti la varsta de 85 de ani, anunta Paris Match, potrivit B1 TV. El fusese internat de urgenta luni seara la un spital din Paris.O adevarata legenda a modei internationale, Karl Lagerfeld conducea casa de moda Chanel din 1983. Zvonuri…

- Reprezentatul trupei Gorilla Biscuits, Anthony Civarelli, a confirmat anuntul mortii chitaristului printr-un mesaj pe internet. Alex Brown a murit la 52 de ani. A fost chitaristul trupei Gorilla Biscuits, o trupa din New York. Acesta a murit de cauze naturale dupa ce a suferit un accident…

- Indragita interpreta de muzica populara și profesoara de canto la Școala Populara de Arta din Targu-Jiu, Camelia Argint, a murit, in noaptea de sambata spre duminica, in locuința sa din municipiu, dupa ce ar fi suferit un infarct. Artista avea 54 de ani, iar apropiații spun ca nu s-a plans…

- Russell Baker, un cunoscut ziarist, care a caștigat un premiu Pulitzer, s-a stins din viața luni, la varsta de 93 de ani. Se pare ca a facut complicații in urma unei cazaturi. Baker a avut o...