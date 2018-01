Stiri pe aceeasi tema

- John Barton, care a fondat Royal Shakespeare Company alaturi de Peter Hall in 1960, a murit joi, la varsta de 89 de ani, scrie NEWS.RO, citand The Guardian.Citeste si: Un lider ALDE inainteaza un scenariu SOC: Noi SCHIMBARI in economie si finante, cu ocazia noului Guvern Intr-un comunicat…

- Sezonul rece a adus, din pacate, situații in care șapte oameni, printre care și un copil, au murit din cauza frigului. Directorul adjunct al Direcției de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dr. Catalina Zorescu, a declarat, ieri, in conferința de presa, ca primul caz de deces din cauza hipotermiei din ...

- Ancheta epidemiologica efectuata de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava in cazul copilului de 2 ani, din Mitocu Dragomirnei, care a murit cu rujeola, la inceputul lunii ianuarie a.c., a concluzionat ca acesta a venit in contact cu virusul in perioada in care a fost spitalizat. Directorul ...

- Doliu in lumea muzicii. Dolores O'Riordan, solista trupei irlandeze The Cranberries, a murit la varsta de 46 de ani. Corpul neinsufletit al artistei a fost gasit intr-un hotel in Londra, acolo unde se afla pentru o sesiune de inregistrari.

- Fotbalistul Cyrille Regis, o legenda a sportului britanic, a murit, duminica, la varsta de 59 de ani. Cauza mortii a fost un atac de cord, potrivit presei britanice. Sportivul si-a inceput cariera la echipa Hawthorns, dar s-a remarcat prin cele 241 de aparitii pe teren pentru Baggies, in cadrul carora…

- Actorul Tom Cruise a blocat, sambata, circulatia intr-o zona din centrul Londrei in timpul filmarilor unei scene infricosatoare din cadrul urmatoarei productii din seria ''Mission: Impossible'', vedeta de cinema fiind vazuta alergand pe plafonul podului Blackfriars Rail Bridge, informeaza…

- Este doliu in lumea televiziunii! Cunoscutul transgender Rebekah Shelton s-a stins din viata la varsta de 32 de ani. Conform thesun.co.uk, nu este inca stiuta cauza mortii. Transgenderul a jucat in anul 2009 in show-ul de televiziune „Big brother” si a devenit cunoscut datarita schimbarilor de aspect…

- Joseph Wayne Miller, actorul din serialul "Salami Sam", care a dat lovitura in anii '90, a murit la varsta de 36 de ani. Vestea teribila a fost data de mama actorului. Aceasta a spus ca fiul sau a decedat in somn, marți noapte, la Chicago. De asemenea, corpul neinsuflețit al marelui actor…

- Veste îngrozitoare pentru fanii filmului "Salami Sam", care a dat lovitura în anii '90. Actorul Joseph Wayne Miller a trecut în neființa la vârsta de 36 de ani. Mama actorului a fost cea care a dat vestea teribila. Aceasta a spus ca fiul sau a decedat…

- Celebrul actor rus Mihail Derjavin a murit la varsta de 81 de ani. Artistul a suferit, in ultimii ani, de o boala grea.Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului de Satira din Moscova, care nu au menționat despre ce maladie este vorba.

- Grațiela Marilena Radu, președinte al organizației Aragon-Zaragoza a Partidului Mișcarea Populara, a incetat din viața. Aceasta a murit in urma unui infarct. Anunțul decesului a fost facut de Daniel Tecu, președintele FADERE – Federație a Asociațiilor de Romani din Europa, pe o rețea de socializare.…

- Este doliu in lumea filmului de peste hotare! Una dintre vedetele care a jucta roluri importante in "To Live and Die in L.A. ", "Running Scared " si "Once Upon a Time in America" a incetat din viata. Vedeta avea 64 de ani, iar vestea trista fost confirmata de fiica sa.

- Doliu in Partidul Național Liberal. Unul dintre cei mai longevivi și iubiți primari ai PNL Cluj a trecut in neființa, joi seara, dupa o lunga suferința cu o boala incurabila. Minodora Luca, primar al comunei Baișoara, aflata la al șaselea mandat consecutiv, a decedat. Minodora Luca conducea comuna in…

- Intr-un comunicat, Henri, Conte de Paris și Duce de Franța, a anunțat decesul fiului sau mai mare, Francois. Nascut pe 7 februarie 1961, acesta s-a stins din viața pe 30 decembrie, la varsta de 56 de...

- REGRETE…. Anul 2017 s-a incheiat cu o veste foarte trista pentru locutorii comunei Berezeni! Profesorul Cornel Moraru, directorul Scolii “Anastasie Fatu”, s-a stins din viata pe 31 decembrie. Decesul sau i-a luat prin suprindere pe toti cei care il cunosteau, caci acesta avea in jur de 60 de ani si…

- Doliu in Primaria Vaslui. Fostul contabil al instituției, Constantin Guralivu, a incetat din viața, zilele trecute, la varsta de 58 ani. „S-a stins, subit, un om de mare calitate sufleteasca, un om de o puritate fantastica, care a stiut sa raspunda, la nedreptatile si uraciunile care i s-au facut in…

- Petre Deca, un mare campion originar din Dolj, a murit, marti, la varsta de 83 de anim dupa o lunga lupta cu o boala necrutatoare. A fost multiplu campion national si medaliat. Sportivul a cucerit in 1961 titlul de campion balcanic si ulterior a primit distinctia de maestru de emerit al sportului.

- Unul dintre cei mai respectați medici din orașul Birlad, directorul Spitalul Municipal de Urgența „Elena Beldiman”, Viorel Petcu, a incetat din viata, duminica, dupa ce a pierdut lupta cu boala incurabila.

- Sute de mii de fani din Coreea de Sud si Japonia sunt în stare de soc, dupa ce presa a confirmat, luni, moartea solistului vocal al trupei Shinee, una dintre cele mai populare din regiune, annunta BBC.

- Tristețe mare in sportul romanesc. Un mare voleibalist al Universitatii Craiova s-a stins din viața, sambata, in urma unui accident rutier care s-a petrecut in localitatea Butoiesti, din Judetul Mehedinti.

- Teatrul iesean este in doliu, dupa ce, actorul Gelu Zaharia, a murit la varsta de 74 de ani. „Ne-a parasit Gelu Zaharia, indragitul și neprețuitul nostru actor, coleg și prieten. Copleșita de durere, echipa Teatrului Național Iași iși exprima intreaga compasiune și este alaturi de familia indoliata.…

- Leonte Ianovschi jr., antrenorul de tenis care a descoperit-o pe jucatoarea de tenis Ruxandra Dragomir, a decedat la 63 de ani din cauza unui accident vascular. Fiul fostului mare antrenor Leonte Ianovschi, cel care l-a descoperit pe Dobrin, a fost alaturi de Ruxandra Dragomir pentru o mare parte a…

- Benjamin Massing s-a stins din viața la vârsta de 55 de ani. El era cunoscut drept jucatorul care a facut cel mai dur fault de la un campionat mondial. Acesta a murit la Edea, Camerun. Benjamin Massing, fost fundas de meserie, a intrat în istoria fotbalului dupa ce a comis…

- Judetul Suceava este in doliu, dupa decesul lui Romica, ce mai era cunoscut drept "Jupanul Romica". Peste 200 de persoane au venit la inmormantarea lui Roman Istrati, zis Romica, ce a fost jurnalist si scriitor.

- Primul presedinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Mosanu, a murit joi, la vârsta de 85 de ani, suferind de o boala incurabila, potrivit presei de la Chisinau. Alexandru Mosanu este cel care a citit în Parlament proiectul Declaratiei de Independenta pe 27 august…

- Jurnalistul Serban Enache a murit la scurt timp dupa ce a fost internat la spital. Vestea a cazut ca un trasnet peste colegii lui, care au transmis un mesaj in memoria sa.Citește și: Doliu in lumea muzicii: S-a stins din viața un mare STAR internațional - VIDEO Serban Enache a lucrat…

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri o hotarare privind stabilirea a trei zile de doliu national pentru decesul Regelui Mihai I, in 14, 15 si 16 decembrie, au declarat surse oficiale pentru...

- Fosta vicecampioana europeana la triplusalt Cristina Nicolau a decedat la varsta de 40 de ani, a anunțat, marți, Federația Romana de Atletism pe site-ul sau oficial. Specialista la triplusalt, cu...

- Potrivit wowbiz.ro, Simon Thomas, prezentator TV la Sky Sports, trece prin momente cumplite, dupa ce sotia lui a murit.Acesta a facut publica o fotografie emotionanta, in memoria Gemmei. In fotografie, prezentatorul TV apare alaturi de fiul si sotia sa. ”Echipa Thomas. Trei a devenit doi.…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat pe site-ul oficial decesul lui Valer Șulea, membru in corpul de observatori al LPF, la varsta de 60 de ani. Șulea a fost unul dintre cei mai iubiți fotbaliști pe care Brașovul i-a dat. A jucat 279 de meciuri (169 in Liga 1; 127 in Liga a 2-a; 12 in Cupa Romaniei),…

- A incetat din viața parintele Ioan Dumitran, fost protopop și slujitor al Atarului la biserica „Sfinții Ingeri” din centrul orașului. Parintele se afla internat in spital de cateva luni, din cauza unor afectiuni cardiace. „Astazi, in zi de mare sarbatoare, [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA:…

- Marchiza de Moratalla, o femeie spaniola foarte bogata, a carei avere este disputata în instanța de fiii ei, a murit miercuri la vârsta de 87 de ani în sud-vestul Franței, au anunțat avocații unuia dintre moștenitori, citat de AFP.

- Doliu in Romania. A murit celebra actrita Stela Popescu Actrița Stela Popescu a murit, joi, in locuința ei, la virsta de 81 de ani. Potrivit reprezentanților ISU, citați de Realitatea TV, la ora 15:32 a fost primit un apel la 112 prin care se anunța ca actrița Stela Popescu a fost gasita in curtea propriei…

- Primarul satului Magdacești, Liuba Cojocaru, a dispus ca zilele de 23-24 noiembrie sa fie de doliu, în legatura du moartea subita a trei barbați în mina Pașcani.

- Doliu în lumea tenisului! Jana Novotna, fosta câștigatoare de Wimbledon, a murit la vârsta de 49 de ani, în urma unei boli necruțatoare, anunța WTA (Asociația jucatoarelor de tenis profesioniste).

- Viorel Jurca, fostul jucator de la Steaua, FC Arges si Inter Sibiu, a suferit un infarct si, in ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat, informeaza Tribuna.ro. Viorel Jurca a jucat la Steaua, dar a cunoscut consacrarea la FC Arges si Inter Sibiu. Dupa ce s-a retras din activitate…

- Rapperul Lil Peep, pe numele lui real Gustav Ahr, a incetat din viata, miercuri dimineata, din cauza unei supradoze de droguri. Acesta tocmai isi lansase in septembrie albumul de debut, "Come Over When You’re Sober (Part One)"

- Zi de doliu national in Grecia in memoria victimelor inundatiilor catastrofale care au lovit regiunea Mandra, din vestul Atenei. 15 oameni au murit, iar 6 sunt in continuare dati disparuti. 23 de persoane au fost internate pentru ingrijiri medicale.

- Iubitul Mihaelei Radulescu, Felix Baumgartner, e în doliu. Asta pentru ca un prieten de-al sau, sportivul rus Valeri Rozov, a murit în urma unui accident. "Odihneste-te în pace. Ai fost un mare atlet, si o sa ne fie dor de tine acolo sus pe cer", a scris Felix. Un…

- Schiorul francez David Poisson a murit pe loc, dupa ce a pierdut unul dintre schiuri si a lovit un copac, în timp ce se antrena pentru proba de coborâre în statiunea canadiana Nakiska, scrie AFP. „Când am ajuns la fata locului, am preluat aceasta persoana…

- Politistii din judetul Olt au deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa dupa ce, la sfarsitul saptamanii trecute, un barbat in varsta de 43 de ani a murit intr-o ambulanta care il transporta de la spitalul din Corabia la cel din Slatina, cazul fiind investigat si de catre conducerea Serviciului…

- Doliu in lumea cinematografiei! Actrița Karin Dor, cunoscuta ca iubita lui James Bond, s-a stins din viața la varsta d e 79 de ani intr-un azil din Munchen. Aceasta nu se mai putea deplasa din pat de ceva vreme, conform b1.

- Fratele Angelei Similea a murit. Cauzele nu au fost dezvaluite de familie, iar artista a preferat sa pastreze tacerea cu privire la drama ei. Barbatul era mai mic decat interpreta. Angela Similea trece prin momente grele, dupa moartea fratelui sau. Aceasta refuza sa mai apara in public și nu vrea sa…

- Pierdere uriasa pentru clubul Sheriff Tiraspol. Fotbalistul brazilian Dionatan Teixeira, fostul fundas al echipei engleze de fotbal Stoke City, a murit duminica, la varsta de 25 ani. Anuntul a fost facut de clubul Sheriff.

- Celebrul club de fotbal spaniol Real Madrid este in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 79 de ani, una dintre legendele gruparii blau grana, Manuel Sanchez Martinez, fost international al Spaniei, care a evoluat la Real intre 1965 si 1971, castigand patru titluri, o cupa a Spaniei si Cupa…

- Comunitatea academica universitara a pierdut in ziua de 24 octombrie o personalitate stiintifica si profesionala de mare prestigiu, prof. univ. dr. Liliana Ezechil.Condoleante familiei Conform CV ului, din 2012 pana in prezent prof. univ. dr. Liliana Ezechil a fost profesor la Facultatea de Stiinte…

- Veteranul actor Roy Dotrice, care l-a interpretat pe "Hallyne Pyromance", expertul in explozibili in celebrul serial "Game of Thrones", a murit in casa lui din Londra, la 94 de ani, relateaza online ziarul spaniol Estrella Digital, citat de...