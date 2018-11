Stiri pe aceeasi tema

- Sam Ballard a murit la doar 28 de ani, el fiind un rugbist promitator in urma cu opt ani. In 2010, la o petrecere, a mancat un limax si de atunci a inceput calvarul. Infectia l-a dus in coma, apoi a trait restul zilelor intr-un scaun cu rotile.

- Fotbalistul australian, Colin Sylvia, a murit la 32 de ani, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Familia tanarului au confirmat decesul in aceasta dimineata. Duminica, la pranz, Colin Sylvia se...

- Un jucator de rugby britanic, in varsta de 16 ani, și-a pierdut viața in timp ce se afla intr-o tabara. Trupul sau neinsuflețit a fost gasit intr-un lac din sudul Franței. Harry Sykes era in...

- Doliu in lumea sportului! Margaret, sora fotbalistului australian, Travis Varcoe, a murit. Tanara a decedat dupa ce s-a ciocnit puternic cu o colega in timpul unui meci de fotbal australian. Margaret Varcoe practica, la fel ca fratele ei, fotbalul australian, fiind componenta a echipei feminine Angle…

- Rusoaca Elena Susunova, multipla campioana olimpica și mondiala la sfarșitul anilor 80 a murit noaptea trecuta, in urma unor complicatii survenite dupa o pneuomie, anunta La Gazzetta dello...

- Doliu in lumea sportului! Atletul kenyan Nicholas Bett, campion mondial la 400 metri garduri in 2015, a decedat in urma unui accident rutier.Impactul s-a produs pe un drum din regiunea Nandi,dupa ce vehiculul lui Bett a lovit o movila de pamant si s-a rostogolit .

