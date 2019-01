Stiri pe aceeasi tema

- Niels Van Doorne, un atlet de origine belgiana, specialist al curselor de fond, a fost gasit fara suflare de iubita sa insarcinata in luna a saptea. Sportivul a decedat in somn, la doar 29 de ani, la sfarsitul saptamanii trecute.

- Lumea fotbalului romanesc este in doliu, dupa aflarea veștii ca Decebal Balaur s-a stins din viața la 56 de ani. Fostul fotbalist a reușit sa caștige, alaturi de echipa nationala a Romaniei U20, bronzul la Mondialul de juniori din 1981. Decebal Balaur juca pe post de mijlocaș și a activat la echipe…

- Doliu in lumea sportului. Campioana la tir Marianna Pepe a murit la 39 de ani, dupa ce fostul ei sot a batut-o crunt chiar de fata cu copilul lor. Totuși, se pare ca nu bataia ar fi fost cauza mortii...

- Tragedie fara margini in lumea sportului! Un tanar motociclist a fost rapus de cancer, la numai 36 de ani. Boala cu care s-a luptat timp de o lunga perioada de vreme și-a infipt adanc colții in Jonathan Cantwell, care a murit in noaptea dintre miercuri spre joi.

- Doliu in lumea sportului. Un cunoscut jucator de rugby a murit din cauza unui pariu facut in urma cu opt ani. Sam Ballard din Australia a ramas paralizat in urma cu opt ani dupa ce a inghitit un melc.

- Fotbalistul australian, Colin Sylvia, a murit la 32 de ani, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Familia tanarului au confirmat decesul in aceasta dimineata. Duminica, la pranz, Colin Sylvia se...