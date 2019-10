Doliu in lumea sportului romanesc: A murit fosta gimnasta olimpica, Iuliana Simonfi

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma pe strada Garii din Baia Mare. Potrivit primelor informatii, in evenimentul rutier produs in zona autogarii au fost implicate au autoturism si un taximetru. Deocamdata nu se stie daca sunt raniti, doar ca soferii s-au ales cu pagube materiale. …

- Se stie, campionatul Ligii Florilor este intrerupt pentru actiunile loturilor reprezentative (au loc la Cluj-Napoca), atat la la nivel de senioare, cat si la tineret. Fetele de la CS Minaur se antreneaza in continuare alaturi de Magda Kovacs si Claudia Cetateanu, iar vineri, de la ora 17.00, in sala…

- Turnul Ștefan, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Baia Mare iși schimba programul de vizitare. Astfel, potrivit noului program, de Luni pana Vineri orele de vizitare sunt: 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00 (ultima vizita/) Sambata – Duminica 12:00-14:00/ 12…

- Aseara, in jurul orei 22:00, Politia municipiului Baia Mare a fost sesizata telefonic despre faptul ca o persoana in stare de ebrietate a distrus portierele unui autoturism parcat pe strada Garii din municipiu. Echipajul de poliție deplasat de urgenta la fata locului a identificat un baimarean de 35…

- Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare organizeaza, de la finalul lunii curente, cursuri pentru initierea viitoarelor mame, privind etapele sarcinii, nasterea, lauzia, alaptarea si ingrijirea nou-nascutului, anunta unitatea medicala intr-un comunicat. “Cursurile sunt gratuite…

- 6:00 – 14:00. Baia Mare – Valea Chioarului (DN 1C) ● Baia Mare – Seini (DN 1C) ● Borșa – Sighetu Marmației (DN 18) ● Baia Mare: bd. Unirii, str. Dumbravei ● Baia Mare – Copalnic (DN 18B) ● Sighetu Marmației, str. Bogdan Voda ● Borșa: strazile Victoriei, A. I. Cuza (DN 18) și 22 Decembrie (DC 8) […]…

- Sorina Pintea a anunțat, vineri, ca se intoarce in funcția de manager al Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris" din Baia Mare, dupa ce mandatul sau de 1 an și opt luni petrecut in fruntea Ministerului Sanatații s-a incheiat ca urmare a trecerii moțiunii de cenzura.Ministrul…

- In urma articolelor publicate, de ZiarMM.ro, referitor la problemele create de tigani, pe raza municipiului Baia Mare, mai multi cetateni ne-au adresat cateva sesizari atat pe site-ul ziarului nostru, cat si pe reteaua de socializare Facebook, in legatura cu aspectele mediatizate, dar si cu privire…