- Fostul boxer german, Graciano Rocchigiani, care a fost campion mondial la profesionisti, a decedat marti dimineata in Italia dupa ce a fost lovit de o masina cand mergea pe jos, a anuntat presa internationala.Fostul pugilist voia sa-si viziteze prietena si pe cei doi copii ai sai, scrie agerpres.ro.…

- Celebrul violonist Bala Bhaskar a murit la numai 40 de ani, in urma unui cumplit accident de mașina, pe care l-a suferit luna trecuta. Deși medicii s-au luptat in fiecare zi sa-l salveze, trupul acestuia a cedat.

- Doliu in lumea sportului! Aurelian Segarceanu, cunoscutul antrenor de tenis, tatal fostului jucator Florin Segarceanu, actualul capitan-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, s-a stins din viața la varsta de 84 de ani.

- Lumea muzicala internationala a mai pierdut un talent innascut. DJ-ul Navid Izadi, pe numele sau real Navid Hakami, s-a stins din viata duminica, in urma unui accident aviatic. La bordul aeronavei se mai aflau patru pasageri care au mai urit, printre care se numara si mama sa.

- Fostul halterofil bulgar Damian Damianov, vicecampion mondial in 2002, a decedat, duminica, la varsta de 39 de ani, informeaza Reuters. Suspendat pe viata in 2004, pentru dopaj, Damianov este al patrulea halterofil bulgar care moare inainte sa ajunga la batranete. Reprezentantii spitalului din Sumen,…

- Doliu in lumea sportului american. Fostul wrestler Brian Lawler a murit duminica, 29 iulie, la 46 de ani, dupa ce a incercat sa se sinucida in inchisoarea din Memphis, Tennessee, in care era incarcerat pentru conducere sub influenta alcoolului si refuzul de a opri la semnalele politistilor.