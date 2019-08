Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea sportului! Ciclistul belgian Bjorg Lambrecht a decedat la varsta de 22 de ani, dupa ce a suferit un accident in cea de-a treia etapa a turului Poloniei. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, Lambrecht s-a izbit de un canal de scurgere din beton.

- Fostul campion australian de tenis Peter McNamara, un jucator foarte popular care a castigat trei turnee de Mare Slem la dublu, a incetat din viata la varsta de 64 de ani, a anuntat, luni, Federatia...

- Fostul tenismen Peter McNamara a decedat, sambata, la varsta de 64 de ani. Australianul suferea de cancer si s-a stins din viata in locuinta sa din Germania, informeaza presa internationala.Cea mai inalta clasare atinsa de McNamara a fostul locul 7 ATP, in 1983.

- Handbalista Ekaterina Koroleva a murit in timp ce se afla la Campionatul European. Rusoaica Ekaterina Koroleva participa la Campionatul European de handbal pe plaja, insa o tragedie uriașa a avit loc. In ziua ei libera, tanara de doar 20 de ani a mers sa inoate, fara sa știe ca nu avea sa mai iasa…

- Este zi de doliu in lumea sportului! Ekaterina Koroleva, o handbalista de numai 20 de ani, componenta a echipei naționale din Rusia de handbal a fost gasita fara suflare, inecata, chiar la Campionatul European de handbal pe plaja.

- Lumea sporturilor este in doliu. Unul dintre cei mai apreciați luptatori de MMA din Romania, Cosmin Dușa, originar din Cugir, județul Alba, a decedat la Chișinau. Tragicul eveniment s-a petrecut cu o zi inainte ca tanarul sportiv sa urce in cușca campionatului Eagles, din Chișinau. In data de 22 iunie…

- Fosta internationala Elisabeta Ionescu, medaliata cu argint la Campionatul Mondial din 1973, a decedat la varsta de 66 de ani, a anuntat, vineri, Federatia Romana de Handbal pe site-ul sau oficial.

- Fostul star al lui Arsenal, Jose Antonio Reyes, și-a gasit sfarșitul intr-un accident de mașina din Spania. Fotbalistul de 35 de ani a fost implicat sambata intr-un accident grav de mașina in Utreta,...