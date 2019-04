Doliu in lumea scriitorilor dobrogeni. A plecat la Domnul ieri, in a doua zi de Paste

Stiri pe aceeasi tema

- In a doua zi de Paște, creatorul de moda Razvan Ciobanu și-a gasit sfarșitul intr-un accident de circulație in Sacele, județul Constanța. Creatorul de moda era singur in mașina și ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit cu autoturismul de un copac. Creatorul de moda Razvan Ciobanu avea 43 de…

- Colegiul Psihologilor din Romania – filiala Constanța, in parteneriat cu Mira System Group (inițiatorul proiectului), Yves Rocher și Metalica Pro Vest, vor aduce zambete pe chipul copiilor seropozitivi de la orfelinatul “Casa Speranței” din Constanța. Acțiunea caritabila poarta numele “Delicii și tradiții…

- Doliu in lumea artistica din Romania, a murit azi-noapte pe patul de spital. Ultimele cuvinte sunt cutremuratoare Doliu in lumea artistica din Romania. Luptase cu cancerul o perioada lunga de timp și existau semnale pozitive in ceea ce privește vindecarea. Numai ca boala s-a dovedit a fi mult mai puternica,…

- Academicianul profesor doctor George Litarczek, parintele fondator al specializarii Anestezie Terapie Intensiva din Romania si unul dintre pionierii ei la nivel mondial, a murit joi, la varsta de 94 de ani, conform Agerpres.roPrin disparitia academicianului George Litarczek, una dintre ultimele personalitati…

- Constantin Micu Nourescu, unul dintre cei mai titrati antrenori de atletism din Romania, a murit, miercuri, la varsta de 85 de ani, scrie antena3.ro.Ministerul Tineretului si Sportului a confirmat vestea tragica, printr o postare pe pagina de Facebook. "Ministrul Tineretului si Sportului si echipa MTS…

- Lumea muzicii din Romania este din nou in doliu! S-A STINS! Un cunoscut cantaret a murit. Vezi cum s-a aflat Lumea muzicii din Romania este din nou in doliu, dupa ce Marian Georgescu, chitarist de jazz si compozitor s-a stins din viata, la numai 59 de ani. A petrecut 30 de ani alaturi de Big Band-ului…

- Zi trista pentru Romania. O emblema a tarii a murit luni, 18 februarie, dupa o perioada dificila și plina de suferința. Este vorba de Dan Ștefan Chițu, maestru emerit al sportului, fost campion național și antrenor al lotului național de motocros și, mai tarziu, patron al echipei de fotbal Poiana Campina,…

- Ieri dupa amiaza, Episcopia Severinului si Strehaiei, postat pe pagina sa oficiala de internet cumpilta veste: Parintele Armanca Dumitru a trecut la cele vesnice Astfel, in anuntul oficial se mai arata ca "in seara zilei de 17 februarie 2019, in jurul orei 17.30, in urma unui tragic accident de circulatie…