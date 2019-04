Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Academiei de Politie raspunde acuzatiilor formulate de conducerea Ministerului de Interne, cu privire la desfasurarea prea lenta a procesului de verificare a tezelor de doctorat suspecte de plagiat. Prorectorul Mihail Marcoci explica, intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO, ca nu este…

- S a stins din viata in dimineata zilei de 5 aprilie Ion Horea, unul dintre cei mai importanti poeti romani postbelici.Potrivit Uniunii Scriitorilor din Romania, nascut la Petea, in judetul Mures, intr o familie de tarani, a fost admis la Liceul Al. Papiu Ilarian din Targu Mures, in anii Dictatului de…

- Avand in vedere demersul inițiat de catre conducerea Academiei de Poliție și concretizat prin hotararea Consiliului de Administrație nr. 40 din octombrie 2018, de a sesiza Comisia de Etica și Deontologie Universitara pentru verificarea standardelor de etica specifice elaborarii tezelor de doctorat,…

- Un tanar baschetbalist a avut parte de un destin tragic. La ora 5 si 35 de minute s-a dat alarma. La locul accidentului, salvatorii au gasit piese ale masinilor imprastiate pe o raza de sute de metri, dar si un copac si un stalp de electricitate doborati la pamant. In autoturisme, ambele victime…

- Sute de locuitori ai Parisului i-au insotit ieri seara pe strazile din centrul capitalei franceze pe "Ursii" din comuna bacauana Asau si pe maramuresenii din Grupul Iza, cu ocazia "Sarbatorii Ursului". Ajunsa la a treia editie, "Sarbatoarea Ursului" este organizata de Muzeul Vanatorii si al Naturii…

- In desfașurarea programului SIPOCA 377 „Servicii de consiliere juridica pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație si justiție”, a fost inființat și funcționeaza, in cadrul Facultații de Drept a Universitații Babeș-Bolyai, inca din luna decembrie 2018, Centrul de documentare pentru…

- Clubul de fotbal Universitatea Craiova a fost sanctionat, miercuri, cu penalitate sportiva in valoare de 15.000 de lei de Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal in urma incidentelor provocate de suporterii proprii la partida cu CFR Cluj din etapa a 23-a a Ligii I, informeaza site-ul…

- Primarul localitații Tritenii de Jos, din județul Cluj, a depus plangere la Poliție susținand ca in seara de 19 ianuarie a fost victima unei agresiuni petrecute in curtea școlii din localitate.