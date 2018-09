Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist al cotidianului El Heraldo de Chiapas a fost asasinat vineri in statul Chiapas din sudul Mexicului, a anuntat angajatorul sau, devenind al noualea reporter ucis in acest an in tara, relateaza AFP. Mario Gomez, 35 de ani, a fost impuscat la iesirea din locuinta sa in jurul orelor 17.00 (22.00…

- Un jurnalist al cotidianului El Heraldo de Chiapas a fost asasinat vineri in statul Chiapas din sudul Mexicului, a anuntat angajatorul sau, devenind al noualea reporter ucis in acest an in tara, relateaza AFP preluata de Agerpres. Mario Gomez, 35 de ani, a fost impuscat la iesirea din locuinta…

- Un jurnalist al cotidianului El Heraldo de Chiapas a fost asasinat vineri in statul Chiapas din sudul Mexicului, a anuntat angajatorul sau, devenind al noualea reporter ucis in acest an in tara, relateaza AFP.

- Prezentatorul TV Denis Norden s-a stins din viața la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut de familia sa. Barbatul a murit miercuri dimineața, dupa multe saptamani petrecute in spitalul Royal...

- Rachael Bland, prezentatoarea BBC care a anunțat ca mai are de trait foarte puțin, s-a stins din viața. Jurnalista in varsta de 40 de ani a murit miercuri dimineața, inconjurata de familie, dupa o...

- Doliu in lumea presei. Trei jurnalisti si-au pierdut viata, in timp ce se aflau in Republica Centrafricana, acolo unde faceau o ampla investigatie. Cei trei jurnalisti rusi urmarerau prezența societații paramilitare ruse Wagner in aceasta țara, unde Rusia a desfașurat instructori militari. Cei trei…

- Situatia a degenerat in cursul acestei dimineti, cand vila interlopului Vandam Constantin a fost incendiata cu sticle de cocktail Molotov. La fata locului au ajuns si pompierii ieseni insa focul era deja stins si nu au fost nevoiti sa intervina. Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale au…

- Jurnalistul Corneliu Ionel Ciubotaru a murit la varsta de 66 de ani. Acesta a fost realizator la Radio Romania. Console si accesorii gaming) Omul de media Corneliu Ionel Ciubotaru s-a stins din viața pe 24 iunie, in urma unei scurte suferinte, scrie agentia de presa RADOR. S–a nascut la 10 februarie…