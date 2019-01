Stiri pe aceeasi tema

- Russell Baker, unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati ziaristi, a murit luni, la varsta de 93 de ani, dupa complicatii in urma unei cazaturi. Russell Baker a castigat in anul 1979 premiul Pulitzer pentru editorialele din cotidianul "New York Times".

- Poeta Mary Oliver, castigatoare a unui premiu Pulitzer, a murit rapusa de o forma de cancer, la varsta de 83 de ani, in locuința ei din Hobe Sound, Florida. Decesul ei a fost anunțat de Bill Reichblum, executorul literar al poetei. Acesta a precizat ca Mary Oliver suferea de limfom.

- Emil Brumaru, unul dintre cei mai indragiti poeti din timpurile noastre, s-a stins din viata. Acesta a suferit un atac cardio-vascular si era internat in spital. Abia implinise varsta de 80 de ani.

- O tanErE jurnalistE a murit, dupE ce a fost infectatE cu gripE porcinE. TanEra nu "tia cE suferE de a"a ceva, iar cand a ajuns la spital a fost prea tarziu. Bre Payton lucra pentru ziarul The Federalist, din California.

- Lumea fotbalului romanesc este in doliu, dupa aflarea veștii ca Decebal Balaur s-a stins din viața la 56 de ani. Fostul fotbalist a reușit sa caștige, alaturi de echipa nationala a Romaniei U20, bronzul la Mondialul de juniori din 1981. Decebal Balaur juca pe post de mijlocaș și a activat la echipe…

- Viorel Balcan a murit, anunțul fiind facut de mai mulți politicieni, pe rețelele de socializare.In perioada 2000-2004, Viorel Balcan a fost denator al PSDR si PSD. In 2008-2012 a avut un mandat de deputat, perioada in care a schimbat partidele, plecand de la PSD la PDL, iar apoi la PNL.…

- Fotbalistul australian, Colin Sylvia, a murit la 32 de ani, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Familia tanarului au confirmat decesul in aceasta dimineata. Duminica, la pranz, Colin Sylvia se...