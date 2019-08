Stiri pe aceeasi tema

- Jose Luis Brown, fostul international argentinian, a decedat, luni, la varsta de 62 de ani, in orasul La Plata, din tara natala, anunta site-ul FIFA, potrivit Mediafax.Cel poreclit “Tata” suferea de Alzheimer, familia oferind cateva detalii in perioada recenta in care se mentiona ca fostul…

- Drama din Caracal a zguduit puternic Romania, iar undele de soc s-au propagat rapid in societate cu ajutorul mass-media, care a exploatat din plin emotia si revolta cetatenilor, alimentand astfel haosul si confuzia generala.

- Lumea filmului din Romania este din nou in doliu. La doar o zi de la moartea Florinei Cercel, actrița Monica Ghiuța s-a stins din viața.Citește și: Minunile din declarația de avere a judecatorului CCR, Livia Stanciu ”Ne-a parasit și Monica Ghiuța! Dumnezeu s-o odihneasca! Actrița…

- Florina Cercel a murit. Artista s-a stins din viața la 76 de ani. Marea artista a murit in dimineața zilei de 30 iulie din cauza unui cancer la plamani. Marea actrița a fost, in tinerete, una dintre cele mai frumoase romance. A iubit cu patima, insa ghinoanele s-au tinut lant, pe plan…

- Actorul Marian Radulescu și-a pus capat zilelor, sambata. Acesta s-a aruncat de la etajul patru al blocului in care locuia, susține Romania TV. Conform sursei citate se pare ca principalele motive ale acestui gest sunt problemele financiare din ultima perioada, dar și problemele in dragoste. …

- Lumea sporturilor este in doliu. Unul dintre cei mai apreciați luptatori de MMA din Romania, Cosmin Dușa, originar din Cugir, județul Alba, a decedat la Chișinau. Tragicul eveniment s-a petrecut cu o zi inainte ca tanarul sportiv sa urce in cușca campionatului Eagles, din Chișinau. In data de 22 iunie…

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi pe DN15 in județul Mureș. Doua persoane, cetațeni albanezi, aflați intr-o mașina corp diplomatic, și-au pierdut viața. DCNews a contactat Ambasada Albaniei in Romania. Reprezentanții instituției s-au aratat rezervați și nu au confirmat identitatea…

- Un tanar de 26 de ani, de profesie asistent medical, specializat in kinetoterapie, este singurul roman care detine secretele motoarelor de mic litraj cu consum redus de combustibil inventate de inginerul Justin Capra (1933-2015), probabil cel mai prolific inventator al ultimilor ani, din Romania.