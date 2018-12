Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana de jazz Nancy Wilson, castigatoare a trei premii Grammy, a murit joi in resedinta sa din California la varsta de 81 de ani, a anuntat agentul ei de presa, citat de Reuters. Interpreta...

- Geoff Murphy a murit la varsta de 80 de ani, informeaza presa internaționala. Actorul era asociat cu trilogia „Stapanul inenelor”. El s-a nascut in 1938, in Wellington, pașind in lumea artistica prin cantarea la trompeta, scrie libertatea.ro.

- Informatia a fost confirmata de postul Nickelodeon, care a difuzat serialul popular de desene animate din 1999. Intr-un comunicat, compania a anuntat ca moartea lui Hillenburg a fost cauzata de o boala de neuroni motori (cunoscuta drept ALS) - afectiune cu care a fost diagnosticat in martie…

- Angelica Cob-Baehler, in varsta de 47 de ani, de succes, director al unei case mari de productie muzicala, care a murit ieri. Angelica si-a inceput cariera muzicala in anul 1993. Un lucru pe care putini oameni il stiu este ca Angelica Cob-Baehler a lucrat cu Katy Perry. Din pacate, conform…

- Cel putin noua oameni au murit, dupa ce un incendiu de vegetatie a parjolit cea mai mare parte a unui oras cu aproximativ 30.000 de locuitori din nordul statului California, scrie Associated Press.

- Doliu in lumea sportului. Un cunoscut jucator de rugby a murit din cauza unui pariu facut in urma cu opt ani. Sam Ballard din Australia a ramas paralizat in urma cu opt ani dupa ce a inghitit un melc.

- Lumea muzicii de peste Ocean a primit o veste cutremuratoare. Roy Hargrove, trompetistul care caștigat de doua ori premiul Grammy, a murit la 49 de ani. Vestea trista a fost facuta pe pagina lui de Facebook, iar managerul sau a dezvaluit care e cauza pentru care a parasit lumea aceasta atat de fulgerator.…

- Soprana spaniola Montserrat Caballe a murit sambata dimineața, la varsta de 85 de ani, intr-un spital din Barcelona, unde se afla internata inca din luna septembrie, dupa cum au confirmat reprezentati ai spitalului Sant Pau din Barcelona.