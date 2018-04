Stiri pe aceeasi tema

- "Filarmonica „George Enescu “ anunta cu deosebita tristete disparitia exceptionalului instrumentist, rafinat si erudit muzician, violonistul Dan Enasescu. Artistul a petrecut 46 de ani pe scena Salii Mari a Ateneului Roman ca membru al Orchestrei simfonice a Filarmonicii “George Enescu ». Publicul…

- Doliu pentru folclorul romanesc. S-a stins din viata o indragita cantareata de muzica populara, ce ducea cu ea o boala grea de zece ani. Cantareata de muzica populara si fosta asistenta medicala de la Spitalul Sfantul Ioan, Viorica Batan, a murit pe 1 aprilie, pe un pat de spital. Viorica Batan a murit…

- Doliu in lumea muzicii populare. Una dintre cele mai iubite artiste a incetat din viata. Artista Viorica Batan a murit chiar de ziua ei, de Florii, pe patul de spital, potrivit informatiilor din presa. Viorica Batan a fost si asistenta medicala la Spitalul Sf. Ioan. Cumplita veste a fost data…

- A murit Aimee Iacobescu, marți (27 martie). Apreciata mai ales pentru rolul Domnitei Ralu din seria „Haiducii“, actrița s-a stins din viața la varsta de 71 de ani. Artista suferea de cancer la san. Aimee a avut o cariera de 45 de ani pe scena Teatrului Național București și pe platourile de filmare.…

- Baschetbalista Ana Bucur a murit la doar 14 ani. Fata fusese diagnosticata cu cancer osos la varsta de 13 ani. Totul a inceput atunci cand Ana Bucur s a intors de la un turneu de baschet acuzand o puternica durere de genunchi. In cele din urma medicii au aflat despre boala cumplita. Din nefericre, tratamentul…

- Data de 25 martie, ziua de Buna Vestire, va ramane pentru totdeauna o zi neagra in familia Anamariei Prodan. Impresara a pierdut unul dintre cei mai importanți membri ai familiei in aceasta dimineața. Dupa ce și-a revenit din șocul primit, vedeta a scris un mesaj sfașietor pe o rețea de socializare,…

- Lys Assia, prima castigatoare din istoria concursului muzical Eurovision, a murit, sambata, la varsta de 94 de ani, la spitalul Zollikerberg din orasul elvetian Zurich, au anuntat organizatorii competitiei

- Regizorul artistic Vasile Manta, care si-a dedicat viata teatrului radiofonic, a murit la varsta de 68 de ani, a anuntat, joi, Societatea Romana de Radiodifuziune (SRR). Cu o activitate inceputa inca de la varsta de 9 ani, Vasile Manta si-a dedicat intreaga viata teatrului radiofonic, peste 4 decenii…

- Jim Bowen, un renumit star de televiziune s-a stins din viața din cauza unui accident vascular cerebral. Emisiunile sale au facut furori de-a lungul timpului și s-a bucurat de multa apreciere din partea publicului.

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita...

- Fizicianul Stephen Hawking, in varsta de 76 de ani, a murit, miercuri dimineata, la locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia acestuia, potrivit presei internationale. "Suntem profund intristati ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de stiinta si un om extraordinar, a carui munca…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o gripa. „Doamne, cat de repede se duc oamenii…Astazi…

- Hubert de Givenchy, una dintre figurile legendare ale modei din ultimii 50 de ani, a murit in somn, sambata, la 91 de ani. "Domnul Givenchy a murit in somn, sambata, 10 martie 2018", a anuntat creatorul de moda Philippe Venet. Givenchy este un brand cunoscut in toata lumea, dar putini stiu ca Hubert…

- Doliu in lumea artei. Regizoarea Elena Fedcu a fost rapusa de o boala incurabila. Artista a activat la Filarmonica Nationala "Serghei Lunchevici" si a montat peste 500 de concerte pentru cele mai prestigioase scene din Ungaria, Portugalia sau Belarus.

- Este doliu in lumea medicala din Constanta. Medicul ginecolog si obstretician Stelian Parvu s a stins din viata.Acesta profesa si in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Medicul este coleg de generatie cu dr. Victorian Pastila, decedat in luna august 2016. ...

- Fostul fotbalist Emerich Hirmler a murit luni seara, la varsta de doar 58 de ani. Acesta suferea de o boala cruda și incurabila. Hirmler a fost un fotbalist foarte apreciat prin anii '80. Fostul fotbalist a jucat pentru Strungul Arad (1977-1979), UTA (1979-1985 și 1986-1991)…

- David Ogden Stiers, faimosul Maior Winchester din serialul M*A*S*H, s-a stins din viața, sambata, provocand tristețe tuturor celor carora serialul le-a facut zilele mai bune. Actorul, in varsta de 75 de ani suferea de mai mult timp de o boala oribila, conform informațiilor oferite de apropiați.

- Maria Tudor, o cantareața de muzica populara, a murit vineri, 2 martie, la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Potrivit unor surse apropiate de familia regretatei artiste, Maria Tudor a murit in somn. Interpreta avea programat un spectacol pe data de 7 martie. „A intrat in camera…

- Halterofilul clujean Stefan Tasnadi, vicecampion olimpic la editia JO din 1984, a decedat."Stefan Tasnadi a fost unul dintre sportivii care au dus Clujul pana pe podiumul olimpic obtinand medalia de argint la editia din 1984, de la Los Angeles. A impresionat prin forta si determinare, obtinand medalii…

- Jurnalistul Sorin Avram s a stins din viata. Vestea a fost confirmata pe Facebook de fratele geaman al acestuia, jurnalistul Liviu Avram. Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s a stins. Dumnezeu sa l aiba in paza este mesajul transmis de jurnalistul Liviu Avram pe contul sau de…

- Doliu in lumea sportului. Scott Westgarth, un boxer britanic de doar 31 de ani, s-a stins din viața la scurt timp dupa ce a caștigat meciul din ring. Sportivul a leșinat in timpul interviului pe care il oferea de dupa lupta. Westgarth a caștigat lupta la punctaj cu Dec Spelman. Cei…

- Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața. Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina unei operații pe care o suferise in urma cu patru ani. Moartea lui a fost confirmata de fratele sau geaman.„Prieteni,…

- Emma Chambers, actrita celebra in Marea Britanie, a incetat din viata in cursul zilei de astazi. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, conform spuselor agentiei care se ocupa de imaginea sa. Potrivit acelorasi surse, Emma Chambers a murit din cauze…

- Doliu in lumea de la Hollywood dupa ce o veste cumplita a indoliat intreaga cinematografie! O celebra actrița s-a stins din viața la varsta de 97 de ani. Nanette Fabray a jucat in numeroase filme, dar cel mai mult a facut furori alaturi de Fred Astaire!

- Lumea sportului craiovean a primit astazi o noua veste tragica. Cristian Corneanu, cunoscut profesor de Educatie Fizica si Sport la Colegiul National “Carol I” din Banie s-a stins din viata in aceasta dimineata, la varsta de 67 de ani. Regretatul ...

- Printul Henrik, sotul reginei Margrethe a II-a a Danemarcei, a decedat marti noaptea, la varsta de 83 de ani, a anuntat casa regala daneza, intr-un comunicat preluat de DPA. Printul suferea de o afectiune pulmonara, pentru care a fost tratat din ianuarie la Rigshospitalet (spitalul regatului)…

- Vic Damone a murit, duminica (11 februarie), la varsta de 89 de ani. Celebrul cantaret american s-a stins din viata in urma unor complicatii cauzate de o boala respiratorie. Nascut cu numele Vito Farinola intr-o familie italiana din Brooklyn, Damone s-a facut cunoscut interpretand balade. Artistul era…

- Viorel Vlad, membru al primului echipaj al fregatei "Regele Ferdinand", s a stins din viata. Anuntul a fost facut pe Facebook."Colegul nostru Viorel VLAD, membru al primului echipaj al fregatei Regele Ferdinand, a plecat sa colinde pe intinderile nesfarsite ale altei lumi. Dumnezeu sa il aiba in paza…

- O tristețe fara margini i-a copleșit pe fanii filmului din toata lumea, dupa ce un alt mare nume de la Hollywood a plecat dintre noi. Celebrul actor a murit la doar 59 de ani și era cunoscut pentru personajul ințelept pe care il juca in serialul american „House of Cards”.

- George Pascu, unul din lautarii mari ai Romaniei, s a stins din viata in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in nefiinta a artistului la doar 58 de ani a luat prin surprindere intreaga bransa muzicala, scrie Antena 3.Multi instrumentist, in special acordeonist, artistul a cantat cu toate numele mari…

- Ion Craciunescu, fost vicepresedinte al PNL Gorj si consilier judetean in mandatul 2008 2012, s a stins din viata, informeaza igj.ro. Organizatia judeteana Gorj a Partidului National Liberal isi exprima profundul regret si transmite condoleante familiei indurerate. ...

- Teatrul de Nord Satu Mare anunta pe pagina de Facebook ca unul dintre actorii teatrului, Cristian Dan s a stins din viata. "Cu mare tristete anuntam trecerea in nefiinta a colegului nostru, actorul Cristian Dan, membru fondator al Sectiei Romane. Un gand de alinare si sincere condoleante familiei indurerate.…

- O personalitate marcanta din Craiova s-a stins dupa o suferinta grea, la 72 de ani. Prof. dr. Tudor Udriștoiu a fost presedintele Colegiului Medicilor Dolj, președintele Societații Romane de Psihiatrie Biologica si Psihofarmacologie, membru in Comisia de Psihiatrie a Ministerului Sanatații, dar și vicepresedinte…

- Chitaristul evreu Coco Schumann, care a avut o cariera de peste sapte decenii in muzica swing si jazz si care a supravietuit mai multor lagare de concentrare naziste, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat, luni, casa lui de discuri, scrie AFP.com. „A incantat publicul nu doar prin calitatea lui…

- Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus, echipa aflata pe locul II al Ligii a IV-a, si era elev la Liceul cu Program Sportiv din Vaslui. Vestea mortii fulgeratoare a adolescentului a fost anuntata duminica de reprezentantii echipei de fotbal: ”Doliu in echipa Flacara. Stefan Alex…

- Romanciera americana Ursula K. Le Guin, considerata unul dintre cei mai importanti scriitori de science fiction, a murit luni, la varsta de 88 de ani, a anuntat marti familia ei prin intermediul contului sau oficial pe Twitter, scrie agerpres.ro.

- Lumea fotbalului românesc este în stare de soc. Un important om de fotbal a încetat din viata din cauza unei boli extrem de grave. Este vorba despre Viorel Neatu care a activat în echipa de conducere a Universitatii Craiova atunci când patron era controversatul Dinel…

- Actorul Peter Wyngarde a murit la vârsta de 90 de ani, a confirmat agentul sau. Acesta este cunoscut cel mai bine pentru rolul lui Jason King sau pentru rolul din "Department S" sau "The Innocents". Deși s-a bucurat de o cariera de succes o perioada…

- Una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda elvetiene, Christa de Carouge a incetat din viata la varsta de 81 de ani, dupa in urma unei boli grave, au confirmat miercuri surse apropiate, ca raspuns la informatiile aparute deja in presa, anunta Agerpres.

- Doliu in cinematografia mondiala! Indragita actrița americana Doreen Tracey a murit la varsta de 74 de ani. Actrița a pierdut lupta cu o boala necruțatoare.Doreen Tracey s-a stins din viața avand alaturi familia și prietenii.

- Soc in lumea muzicii. O legenda mondiala a rockului a incetat din viata, iar milioane de oameni sunt in doliu. Este vorba despre Eddie Clarke, cel care s-a stins din viata la varsta de 67 de ani. Cunoscut pentru activitatea sa din trupa "Motorhead", artistul este plans de toti cei care i-au ascultat…

- La 10 ianuarie, a murit artista Lucky Marinescu. interpreta de muzica ușoara avea 83 de ani. Vestea trista a fost anunțata de fiul ei, care a transmis din Statele Unite un mesaj plin de durere și admirație pentru marea cantareața.

- Cantareata France Gall a murit, duminica dimineata, la Paris, la varsta de 70 de ani, informeaza Le Figaro.Artista franceza suferea de doi ani de cancer, iar anuntul decesului a fost facut de Genevieve Salama, agenta ei. Citește și: Descoperiri naucitoare: Care sunt cauzele temperaturilor…

- Actrita americana Darlanne Fluegel a murit, la varsta de 64 de ani. Artista s-a stins din viața dupa o lunga batalie cu boala Alzheimer, a confirmat fiica ei, Jenna Carey. A devenit cunoscuta, dupa ce...

- Joi seara, s-a stins pe un pat al sectiei ATI din Spitalul Judetean Arges, cel ce a fost medicul Sandu Panzaru, de la Ambulanta. Era considerat de colegi si prieteni ca un om si medic bun, sufletist, bine pregatit profesional, avand o conduita exemplara. Era corect si respectos si știa cum sa vorbeasca…

- Jon Paul Steuer, faimosul actor din Star Trek: The Next Generation, cel care a jucat rolul lui Alexander Rozhenko, a trecut în neființa. Actorul de 33 de ani a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse locale. În acest moment nu se cunoaște cu exactitate…

- Scriitorul israelian de origine romana Aharon Appelfeld, una dintre vocile cele mai importante ale literaturii israeliene, supravietuitor al Holocaustului, a decedat in timpul noptii la varsta de 85 de ani, au anuntat joi apropiatii, relateaza AFP. „Nu vrei sa fii un scriitor al mortii. Scrisul presupune…

- Cântarețul Rick Hall a murit la 85 de ani dupa o lupta grea cu cancerul. Cântarețul de muzica soul s-a stins din viața în locuința sa din Muscle Shoals, un orașel din Alabama. „Speram ca formatia din rai este pregatita. Daca nu, vor fi probleme”, au spus…