- Artistul Kevin Fret, din Puerto Rico, in varsta de 24 de ani, a fost impușcat mortal la el in țara. Acesta era una dintre cele mai vizibile voci ale comunitații LGBT, fiind un artist gay. Kevin Fret era pe motocicleta sa, in localitatea San Juan, cand cineva a decshis focul asupra sa. Conform presei…

- TRAGEDIE in lumea MUZICII! Un celebru cantareț a fost IMPUȘCAT MORTAL! Fanii sunt ingroziți Un celebru cantareț a fost impușcat mortal in orașul american New Orleans. Potrivit poliției locale, citate de BBC News, rapperul american Young Greatness a fost impușcat luni dimineața, in timp ce se afla in…

- Rapperul Young Greatness, in varsta de 34 de ani, a fost gasit fara viața de catre polițiști pe o strada din New Orleans, dupa ce a fost impușcat mortal. Cantarețul a fost impușcat in fața...

- Fotbalistul australian, Colin Sylvia, a murit la 32 de ani, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Familia tanarului au confirmat decesul in aceasta dimineata. Duminica, la pranz, Colin Sylvia se...

- Industria muzicala a suferit astazi o alta pierdere. Celebrul rapper Nick Breed a fost impuscat mortal in orasul sau natal, Baltimore, in urma cu trei zile. Vestea a fost facuta publica astazi, iar fanii lui sunt indoliati.