Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul Mac Miller, al carui nume real este Malcolm James McCormick, a devenit celebru cu albumul sau de debut din 2011, iar acum urma sa incepa turneul de promovare a celui mai recent album Swimming. "In dimineata zilei de 7 septembrie, Malcolm McCormick a fost gasit inconstient.... autoirtatile…

- Tragedie in lumea muzicii internationalE. Unul dintre cei mai apreciati artixti a murit la doar 26 de ani. Rapperul Mac Miller a fost gEsit fErE suflare in propria casE, de langE Los Angeles.

- Artiștii de pretutindeni sunt in doliu dupa ce Conway Savage a murit, la varsta de 58 de ani. Barbatul se confrunta cu o boala teribila. Australian la origine, Conway Savage a fost solist și pianist, caștingand numeroase premii de-a lungul carierei de muzician. Conway Savage a participat la mai multe…

- Anunt devastator pentru toti romanii care l-au indragist pe acest om, acesta s-a stins in aceasta zi, relateaza www.stirilekanald.ro. Cunoscutul nea Marin a decedat, romanii sunt socati, deoarece a fost iubit de toti, membrul formatii lautaresti. Lumea populara este in doliu. Cantaretul nea Marin, unul…

- Rory Healy, actorul cunoscut mai ales pentru rolul in "Nosferatu", a murit. Acesta a mai aparut in filme precum "Scary Movie 5", "The Huger Games, Catching Fire", "Taken 3" sau "Captain America: Civil War and Cell"...

- Este doliu in familia fostului președinte al Romaniei. Cuscrul lui Traian Basescu a murit la varsta de 68 de ani. Socrul Ioanei Basescu fusese diagnosticat cu o maladie teribila, pe care a invins-o de doua ori, insa, in timpul celei de-a treia batalie, organismul sau a cedat. Socrul Ioanei a murit la…

- Actorul rus Vladislav Zhukovsky a murit la varsta de 75 de ani, dupa ce a luptat mai mult timp cu o boala necruțatoare. Anunțul a fost facut de iubita lui, insa nu a precizat cauza exacta a...

- "Si toti ingerii din cer vor canta 'Que sera, sera'', se arata intr-un mesaj postat pe contul de Facebook al artistului. The post Doliu in lumea muzicii! Un artist a murit la 41 de ani appeared first on Renasterea banateana .