Doliu în lumea muzicii. Un compozitor drag românilor a murit. A compus până în ultima clipă Previn, care a primit numeroase premii de-a lungul carierei, a compus muzica pana cu cateva zile inainte de a muri. Muzicianul a decedat joi, a anunțat compania sa de management, IMG Artists, care nu a oferit alte detalii. Evreu de origine germana - s-a nascut la Berlin, pe 6 aprilie 1929, ca Andreas Ludwig Priwin -, muzicianul a fugit de persecuția nazista, cu familia sa, in 1938, la Paris și apoi Los Angeles, unde a devenit cunoscut ca muzician de jazz și compozitor de coloane sonore pentru filme. Spre finalul vieții se numara deja printre cei mai mari muzicieni ai celei de-a doua… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

