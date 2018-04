Stiri pe aceeasi tema

- China va impune taxe vamale pentru 128 de produse din SUA, aceasta fiind o replica la masura de a luna trecuta a Washingotnului cu privire la tarifele pentru importurile de oțel și aluminiu din China, potrivit unui anunț facut de Beijing luni. Astfel, un numar de 120 de produse, printre care fructele…

- Povestea incredibila a Elenei Pagu incepe cu momentul in care a decis sa alerge, la pensionare, pentru a scapa de o depresie. A ajuns multipla campioana mondiala, chiar daca este cea mai in varsta participanta la astfel de competiții. Elena Pagu a reușit sa uimeasca lumea la 91 de ani! Este multipla…

- Depresia postanatala nu a descurajat-o pe Corina Turcuman, ba chiar a motivat-o sa ia decizii radicale in viata ei profesionala. A renuntat la jobul ei sigur din banca pentru a-si transforma pasiunea intr-o afacere in industria de Beauty, care in scurt timp a devenit un brand international. In doar…

- Kim Jong-un a efectuat in China, prima sa vizita oficiala intr-o țara straina de la preluarea conducerii Coreei de Nord . La intalnirile cu Xi Jinping, Kim a fost insoțit de soția sa, Ri Sol-ju, care a impresionat prin ținutele alese pentru cele trei apariții de la care au fost facute publice fotografii.…

- "Depresia postanala m-a facut sa renunt la confort si sa imi urmez visul" Depresia postanatala nu a descurajat-o pe Corina Turcuman, ba chiar a motivat-o sa ia decizii radicale in viata ei profesionala. A renuntat la jobul ei sigur din banca pentru a-si transforma pasiunea intr-o afacere in industria…

- Casa Alba a anuntat o serie de masuri comerciale protectioniste, care au provocat tumult pe pietele bursiere si care alimenteaza temeri privind aranjamentele comerciale multilaterale; principal vizata este China, ce este un concurent tot mai de temut in comertul global. Comisia Europeana a anuntat ca…

- Gigantul britanic JD Sports Fashion intra pe piata din Statele Unite dupa ce a ajuns la un acord de achizitie cu retailerul Finish Line, contra sumei de 558 de milioane de dolari, potrivit CNBC. Cresterea cererii pentru incaltaminte si imbracaminte sport i-a permis companiei JD Sports sa…

- Statele Unite vor scuti deocamdata o serie de aliati printre care Europa, Australia, Coreea de Sud, Argentina si Brazilia de taxele pe otel si aluniniu, care intra in vigoare de astazi de la miezul noptii. A spus-o reprezentatul pentru comert al SUA, Robert Lighthizer.

- Aeroportul Changi din Singapore a fost desemnat in 2018 cel mai bun aeroport din lume, conform clasamentului 2018 World Airport Awards, realizat de compania britanica Skytrax, auditor al industriei aviatice mondiale, transmite DPA. Changi deţine prima poziţie din 2013, fiind primul aeroport…

- Circa 100 de activisti au dansat vals in cel de-al patrulea oras ca marime din Rusia, Ekaterinburg, inainte de scrutinul prezidential de saptamana trecuta, pentru a-si asigura concetatenii ca exista viata dincolo de alegeri, informeaza publicatia The Moscow Times pe site-ul sau. Un numar…

- Versiunea actualizata a modelului Mazda6, prezentata pentru prima data in toamna anului trecut in Statele Unite ale Americii, a ajuns de curand si in Europa. Premiera locala a avut loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva, impreuna cu varianta Tourer care se va numi Wagon sau Combi in dependenta de…

- Producatorul german de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază de…

- Conferința de Securitate de la Munchen ia pulsul relațiilor transatlantice. Insa anul acesta diferențele de prioritați dintre America și nucleul dur european au devenit și mai vizibile. Demisia lui Gary Cohn (principalul consilier economic al președintelui Donald Trump), concedierea Secretarului de…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) este ingrijorata ca protectionismul si sporirea tensiunilor comerciale pe plan global ar putea majora cererea pentru franci, chiar daca SNB mentine politica sa monetara ultra-expansiva. Francul elvetian, considerat ca o valoare de refugiu, este afectat de turbulentele…

- Seful diplomatiei nord-coreene se indrepta joi catre Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, in timp ce Coreea de Nord si Statele Unite studiaza organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP. Ministerele suedez si chinez de Externe au confirmat joi plecarea lui…

- Statutul profesorilor romani in societate e scazut România ocupa antepenultimul loc în lume si ultimul în Europa în ceea ce priveste statutul profesorilor în societate, potrivit unei cercetari realizate de Fundatia Romanian Business Leaders. Din studiu reiese…

- Rusia ar putea dobandi superioritate militara in Europa pana in anul 2025, depasind capabilitatile militare desfasurate de Statele Unite in tarile europene, avertizeaza generalul american Curtis Scaparrotti, seful Comandamentului SUA in regiune, pledand pentru continuarea modernizarii armamentului.…

- China initiaza cea mai mare lupta impotriva poluarii din istoria omenirii, cu o legislatie revizuita si o serie noua de politici verzi, atat de extensive incat vor fi resimtite la nivelul intregii lumi, transformand totul de la cererea pentru vehicule electrice, pana la pietele internationale pentru…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Peste jumatate dintre vehiculele aflate in circulatie la nivel mondial ar putea fi electrice 100%, pana in anul 2030, in timp ce 40% din totalul distantelor parcurse ar putea fi realizate in vehicule autonome, arata rezultatele studiului "Cele cinci dimensiuni ale transformarii industriei auto", realizat…

- Conform studiului "Cele cinci dimensiuni ale transformarii industriei auto", realizat de PwC, piata auto va suferi schimbari radicale pana in anul 2030. "Ca rezultat al noilor concepte de "sharing", parcul auto al Europei ar putea sa scada de la 280 de milioane la 200 de milioane de autovehicule…

- Producatorii auto europeni au cerut presedintelui Donald Trump sa reconsidere introducerea tarifelor la importurile de vehicule fabricate in Uniunea Europeana, pe fondul temerilor privind un razboi comercial. "Producatorii europeni nu doar importa masini in SUA, ei au fabrici importante acolo,…

- Modelul 4x4 urban Volvo XC40 a castigat luni premiul de Masina Anului in Europa, cu ocazia deschiderii pentru presa a celei de-a 88-a editii a Salonului auto de la Geneva, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Este pentru al doilea an consecutiv când un SUV (automobil de teren, n.r.) a câştigat…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a promis luni ca viitorul sau guvern va intra in paine rapid, pentru a face fata provocarilor care submineaza Uniunea Europeana (UE), dupa luni de paralizie politica in Germania, relateaza AFP conform News.ro . ”La aproape sase luni de la alegerile (legislative…

- Zeci de firme si-au anuntat prezenta la prima bursa a locurilor de munca pentru studentii din acest an. Evenimentul va avea loc in data de 16 martie si se va desfasura la parterul Complexului M din Micalaca. Potrivit Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul Universitatii Aurel Vlaicu…

- Vladimir Putin a adaugat ca arma ar fi fost testata anul trecut in cadrul discursului anual despre starea națiunii, care s-a transformat intr-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși. Declarațiile vin cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie,…

- Doliu in lumea de la Hollywood dupa ce o veste cumplita a indoliat intreaga cinematografie! O celebra actrița s-a stins din viața la varsta de 97 de ani. Nanette Fabray a jucat in numeroase filme, dar cel mai mult a facut furori alaturi de Fred Astaire!

- Echipa Coreei de Sud a obtinut marti medalia de aur in proba feminina de stafeta pe distanta de 3.000 m in concursul de short-track (patinaj viteza pe pista scurta) din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang. Cu timpul de 4minute07sec361/100, sud-coreencele Shim Sukhee,…

- Statele Unite si Thailanda desfasoara exercitii militare de amploare, cu participarea unui contingent de soldati din Coreea de Sud. Cei peste 2300 de militari au exersat manevre de debarcare si evacuare, precum si desfasurarea de operatiuni umanitare.

- Maestrii in feng shui din Hong Kong prezic un An al Cainelui marcat de conflicte in ceea ce ii priveste pe liderii lumii, cu cateva zile inainte de debutul acestei perioade din zodiacul chinezesc, pe 16 februarie, transmite AFP.

- "Ofensiva de sarm" a Coreii de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang nu va reusi sa creeze nicio divergenta intre Coreea de Sud si Statele Unite, a afirmat duminica secretarul american al apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Stiu ca oamenii cauta se gaseasca vreo divergenta intre Coreea…

- Crizele din ultimul an au adus lumea mai aproape de un "conflict semnificativ", pe fondul tensiunilor dintre tari si amplificarii tendintelor nationaliste, arata raportul Conferintei pentru Securitate Munchen, notand ca Europa trebuie sa isi configureze viitorul in contextul diminuarii rolului SUA.…

- Bursele din Statele Unite au deschis in crestere vineri, dupa ce au scazut puternic joi, potrivit Bloomberg. Joi, Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, iar indicele Dow Jones a inregistrat o scadere puternica, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut.Vineri,…

- Moscova a reorientat fluxurile masive de țiței dinspre vest spre est, pentru a-și consolida poziția de lider pe piața din China, motiv pentru care calitatea principalului sortiment de petrol exportat de Rusia in Occident – Urals – a scazut brusc, potrivit unui articol exclusiv al Reuters. Opt surse…

- Comitetul International Olimpic este „extrem de ingrijorat” in legatura cu problemele de guvernanta din cadrul Federatiei internationale de box amator (AIBA), amenintand acest sport cu excluderea de la JO de vara editia 2020 de la Tokyo, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Suntem extrem de ingrijorati…

- PQube va distribui nuvela vizuala Pure Wish, Song of Memories, in Statele Unite și Europa pe PlayStation 4 și Switch in 2018. The post Song of Memories va sosi in Europa pe PlayStation 4 și Switch appeared first on ComputerGames.ro .

- Dragon Ball FighterZ a fost distribuit și vandut in format digital, in toata lumea, in 2 milioane de bucați, a anunțat Bandai Namco. In acest fel, brawler-ul dezvoltat de Arc System Works a devenit cel mai rapid vandut joc al francizei Dragon Ball care a atins 2 milioane de unitați vandute.…

- Coreea de Nord a facut progrese in dezvoltarea programului sau de rachete balistice intercontinentale (ICBM), dar nu a dovedit pana acum capacitatea acestor arme de a lovi SUA, a dat asigurari marti un inalt responsabil militar american, relateaza AFP si Reuters. Phenianul a spus cu certitudine ca…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar si decat tari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru.

- Chinuit de accidentari, Zlatan Ibrahimovic a decis sa plece de la Manchester United, anunta Sport.ro.Zlatan s-a accidentat din nou dupa operatia suferita anul trecut, iar Mourinho a anuntat ca suedezul e in pragul retragerii. Totusi, Zlatan vrea sa mai joace si si-a gasit deja echipa.…

- In contextul geopolitic de astazi, cu tensiunile in crestere intre Coreea de Nord si Statele Unite, posibilitatea unui razboi nuclear este crescuta. Ceasul Apocalipsei se afla la doar doua minute de miezul noptii, fiind cel mai aproape de...

- Ceasul apocalipsei, care simbolizeaza iminenta unui cataclism planetar, a fost dat inainte cu 30 de secunde si indica doar doua minute pana la miezul noptii, din cauza unui risc sporit al unui conflict nuclear mondial si a ”imprevizibilitatii” presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP, citat…

- Gui a fost ridicat sambata de politisti imbracati in civil, a declarat Angela Gui pentru postul de radio public suedez, adaugand ca este ingrijorata pentru siguranta tatalui sau, care fusese eliberat din arestul politiei chineze in luna octombrie 2017.Angela Gui a precizat ca tatal sau,…

- Desi a fost condamnat la noua ani de inchisoare de un tribunal italian,dupa ce a fost acuzat de viol, Robinho (34 de ani) isi continua cariera fotbalistica, cel putin pana la judecarea apelului, brazilianul fiind asteptat sa semneze cu Sivasspor, formatie din prima liga turca. ...

- Statele Unite se confrunta cu „amenintari in crestere” din partea Chinei si Rusiei, „puteri revizioniste” care „incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare”, a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua „Strategie de aparare…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune catre…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Producatorul de camere de actiune a declarat ca va concedia mai mult de 250 de muncitori din intreaga lume si va iesi din afacerea cu drone in incercarea de a redeveni rentabila pana in a doua jumatate a acestui an. In rezultatele preliminare trimestriale publicate luni, producatorul de camere de acțiune…

- Datoria globala a atins un prag critic de 233 de mii de miliarde in cel de-al treilea trimestru al anului 2017, in crestere cu 16 mii de miliarde fata de sfarsitul anului 2016, potrivit unei analize realizate de Institutul Finantelor Internationale (IIF), potrivit Bloomberg. Datoria gospodariilor…