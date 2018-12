Stiri pe aceeasi tema

- "Cu o durere foarte profunda, trebuie sa informez ca Ken Berry ca a murit cu puțin timp in urma", a scris actrița. La surt timp, colegul lui Ken Berry, actorul Larry Storch, a postat un mesaj pe Facebook. "Dragi prieteni. Suntem triști sa va spunem ca iubitul nostru Capitan, Ken Berry,…

- Este doliu in televiziune. Simona Patraulea, cunoscut realizator de emisiuni la TVR s a stins din viata la varsta de 87 de ani. Vestea a fost data pe Facebook de Corina Chiriac care a postat un mesaj de adio pentru realizatoarea emisiunii Floarea din Gradina. "Veste foarte trista pentru toti cei care…

- Stilista si jurnalista de moda la revista „Marie Claire“, s-a stins din viata vineri seara, in urma unui accident vascular cerebral.„E un moment foarte greu pentru noi si, desi suntem jurnalisti si lucram cu cuvintele, acum ne e greu sa le gasim. Si asta, pentru ca Teo, colega noastra, a plecat…

- Soprana spaniola Montserrat Caballe a murit sambata, la varsta de 85 de ani, intr-un spital din Barcelona, unde se afla internata inca din luna septembrie. Decesul survenit in dimineata zilei de...

- Dale Barclay s-a stins din viata la 32 de ani, rapus de cancer. Artistul a fost operat din cauza cancerului la creier, insa boala a recidivat si nu a supravietuit. Dale Barclaya pierdut lupta cu boala, la nici un an de cand fusese diagnosticat. Artistul a aflat diagnosticul in luna decembrie anul trecut.…

- Prezentatorul TV Denis Norden s-a stins din viața la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut de familia sa. Barbatul a murit miercuri dimineața, dupa multe saptamani petrecute in spitalul Royal...

- Norifumi Yamamoto, cunoscut in lumea artelor martiale sub numele de „Kid”, multiplu campion atat in MMA cat si in kickboxing, a murit la varsta de 41 de ani, din cauza cancerului. Norifumi Yamamoto era...

- Rapperul si producatorul Mac Miller, fostul iubit al cantaretei Ariana Grande, a fost gasit mort in locuinta sa din San Fernando Valley, SUA. Acesta avea doar 26 de ani, informeaza Antena3.ro. In acest moment nu exista informatii cu privire la cauza mortii, insa exista zvonuri ca acesta a murit in urma…