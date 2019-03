Stiri pe aceeasi tema

- Dick Dale, supranumit ''regele chitarei surf'' datorita stilului sau muzical deosebit, inspirat, dupa spusele sale, de sunetele pe care le-a auzit in timp ce plutea pe crestele valurilor, a decedat la varsta de 81 de ani, a declarat pentru Reuters fostul sau basist, Sam Bolle.

- Lumea muzicii din Romania este din nou in doliu! S-A STINS! Un cunoscut cantaret a murit. Vezi cum s-a aflat Lumea muzicii din Romania este din nou in doliu, dupa ce Marian Georgescu, chitarist de jazz si compozitor s-a stins din viata, la numai 59 de ani. A petrecut 30 de ani alaturi de Big Band-ului…

- Niculae Petre Emil ndash; Dide, un celebru artist profesionist al muzicii populare romanesti, s a stins din viata luni la varsta de 80 de ani. A fost violonist de prestigiu din ,,garda veche" a Tarafului Gorjului ndash; injghebat de vestitul dirijor, violonist si compozitor Gelu Barabancea ndash; devenit,…

- Organistul si compozitorul francez Jean Guillou, care a evoluat in cele patru colturi ale lumii si a fost titular timp de peste o jumatate de secol la marea orga a bisericii pariziene Saint-Eustache, a decedat...

- Muzicianul, pictorul si poetul Adrian Berinde a murit, in noaptea de miercuri spre joi, la varsta de 61 de ani. Artistul suferea de cancer metastazat pe oase. Nascut la Oradea, in data de 4 mai 1958, Adrian Berinde suferea de cancer metastazat pe oase, boala grea de care spera sa scape in urma unui…

- Adrian Berinde, cantarețul de muzica folk, care fusese diagnosticat cu o forma e cancer și despre care se spunea, in urma cu cateva luni ca a reușit sa invinga boala, s-a stins din viața la Cluj.

- Nascut la Oradea, în data de 4 mai 1958, Adrian Berinde suferea de cancer metastazat pe oase, boala grea de care spera sa scape în urma unui tratament special la o clinica din Germania. Deși artistul marturisea, în septembrie, ca doctorii nemți au observat o scadere dramatica a…

- Un cunoscut om de afaceri din județul Botoșani s-a stins din viața, duminica, la varsta de 68 de ani. Este vorba de patronul care deține o echipa de fotbal și o rețea de magazine, scrie botosaninews.ro.Gheorghi Rotaru, care locuia la Dorohoi, a incetat din viața dupa o lunga suferința, provocata…