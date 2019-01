Doliu în lumea muzicii românești. Artistul Adrian Berinde s-a stins din viață Nascut la Oradea, în data de 4 mai 1958, Adrian Berinde suferea de cancer metastazat pe oase, boala grea de care spera sa scape în urma unui tratament special la o clinica din Germania. Deși artistul marturisea, în septembrie, ca doctorii nemți au observat o scadere dramatica a numarului de metastaze în urma tratamentului experimental urmat timp de patru luni, starea de sanatate a lui Adrian Berinde s-a înrautațit din nou, acesta trecând la cele veșnice în cursul nopții trecute. A trait “cu, pentru și din pictura&" Povestea… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

