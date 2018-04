Stiri pe aceeasi tema

- Tenorul francez Michel Senechal, care si-a construit o cariera internationala de exceptie, a murit la varsta de 91 de ani, a anuntat duminica unul dintre apropiatii sai. Artistul a murit in spitalul Eaubo...

- Veste trista pentru fanii fotbalului. Unul dintre cei mai talentati fotbalisti a incetat din viata. Fotbalistul Santiago Vergara a murit la 27 de ani. Fotbalistul Santiago Vergara a murit din cauza unei boli grave cu care s-a luptat in ultima perioada. Santiago Vergara a murit miercuri in tara sa…

- Baschetbalista Ana Bucur a murit la doar 14 ani. Fata fusese diagnosticata cu cancer osos la varsta de 13 ani. Totul a inceput atunci cand Ana Bucur s a intors de la un turneu de baschet acuzand o puternica durere de genunchi. In cele din urma medicii au aflat despre boala cumplita. Din nefericre, tratamentul…

- Lys Assia, prima castigatoare din istoria concursului muzical Eurovision, a murit, sambata, la varsta de 94 de ani, la spitalul Zollikerberg din orasul elvetian Zurich, au anuntat organizatorii competitiei, informeaza bbc.com.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine…

- Katie Boyle, o fosta prezentatoare a Eurovision Song Contest, a murit la locuinta ei, la varsta de 91 de ani, a anuntat reprezentantul ei, scrie bbc.com. Boyle, cunoscuta si drept Lady Saunders, a fost o personalitate TV si o actrita britanica, nascuta in Italia, cunoscuta, intre altele, pentru game…

- Artista Mira trece prin momente dureroase. Fratele ei vitreg a incetat din viața in urma unui accident care a avut loc in Gorj in noaptea de sambata spre duminica. Fratele ei vitreg, Robert, in varsta de doar 22 de ani, a incetat din viața in urma unui accident care a avut loc in Gorj. Accidentul s-a…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita...

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei GRIPE NETRATATE. Colegii de scena sunt in stare de ȘOC Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei gripe care nu ar fi fost tratata corect. Cristina Fulgușin…

- Legendarul creator de moda francez Hubert de Givenchy, fondator al casei cu acelasi nume, a murit sambata la 91 de ani, au informat luni mass-media franceze citand un comunicat al familei, relateaza EFE. "Monsieur De Givenchy s-a stins in timp ce dormea, sambata 10 martie 2018. Nepotii sai sunt nespus…

- Familia unui cantaret de muzica populara din Arad trece prin momente grele. Cosmin, fiul lui Lele Craciunescu, a murit la varsta de doar 36 de ani din cauza unei boli incurabile, scrie antena3.ro.Cosmin Craciunescu era angajat la Primaria Lipova, dar muzica era marea lui pasiune. Apropiatii si rudele…

- Este doliu in lumea medicala din Constanta. Medicul ginecolog si obstretician Stelian Parvu s a stins din viata.Acesta profesa si in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Medicul este coleg de generatie cu dr. Victorian Pastila, decedat in luna august 2016. ...

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.Citeste…

- David Ogden Stiers, faimosul Maior Winchester din serialul M*A*S*H, s-a stins din viața, sambata, provocand tristețe tuturor celor carora serialul le-a facut zilele mai bune. Actorul, in varsta de 75 de ani suferea de mai mult timp de o boala oribila, conform informațiilor oferite de apropiați.

- Maria Tudor, o cantareața de muzica populara, a murit vineri, 2 martie, la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Potrivit unor surse apropiate de familia regretatei artiste, Maria Tudor a murit in somn. Interpreta avea programat un spectacol pe data de 7 martie. „A intrat in camera…

- Maria Tudor a murit in somn, dupa cum a declarat chiar soțul ei, Luca Novac: "A intrat in camera sa se odihneasca si n-a mai iesit". Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie. Trupul neinsufletit al Mariei Tudor a fost depus i la Capela de la Cimitirul din Calea Lipovei, iar…

- TRAGEDIE… O veste șoc a cutremurat lumea justiției din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad (PJB): azi noapte a incetat din viața fostul procuror Nicolae Curea, cel care timp de 40 de ani a fost neintrerupt procuror la PJB. Barladean prin repartiție, dupa terminarea Facultații de Drept…

- Halterofilul clujean Stefan Tasnadi, vicecampion olimpic la editia JO din 1984, a decedat."Stefan Tasnadi a fost unul dintre sportivii care au dus Clujul pana pe podiumul olimpic obtinand medalia de argint la editia din 1984, de la Los Angeles. A impresionat prin forta si determinare, obtinand medalii…

- Jurnalistul Sorin Avram s a stins din viata. Vestea a fost confirmata pe Facebook de fratele geaman al acestuia, jurnalistul Liviu Avram. Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s a stins. Dumnezeu sa l aiba in paza este mesajul transmis de jurnalistul Liviu Avram pe contul sau de…

- Doliu in lumea sportului. Scott Westgarth, un boxer britanic de doar 31 de ani, s-a stins din viața la scurt timp dupa ce a caștigat meciul din ring. Sportivul a leșinat in timpul interviului pe care il oferea de dupa lupta. Westgarth a caștigat lupta la punctaj cu Dec Spelman. Cei…

- Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața. Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina unei operații pe care o suferise in urma cu patru ani. Moartea lui a fost confirmata de fratele sau geaman.„Prieteni,…

- Emma Chambers, actrita celebra in Marea Britanie, a incetat din viata in cursul zilei de astazi. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, conform spuselor agentiei care se ocupa de imaginea sa. Potrivit acelorasi surse, Emma Chambers a murit din cauze…

- Doliu in lumea de la Hollywood dupa ce o veste cumplita a indoliat intreaga cinematografie! O celebra actrița s-a stins din viața la varsta de 97 de ani. Nanette Fabray a jucat in numeroase filme, dar cel mai mult a facut furori alaturi de Fred Astaire!

- Printul Henrik, sotul reginei Margrethe a II-a a Danemarcei, a decedat marti noaptea, la varsta de 83 de ani, a anuntat casa regala daneza, intr-un comunicat preluat de DPA. Printul suferea de o afectiune pulmonara, pentru care a fost tratat din ianuarie la Rigshospitalet (spitalul regatului)…

- Mare durere s-a așternut, ieri, in familia cunoscutului interpret de muzica populara, membru al Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului” din Targu Jiu, Valentin Sanfira. Bunica acestuia s-a ridicat la cer, lasand astfel un gol imens in sufletul artistului. „Astazi a incetat din viața bunica mea! Dumnezeu…

- Viorel Vlad, membru al primului echipaj al fregatei "Regele Ferdinand", s a stins din viata. Anuntul a fost facut pe Facebook."Colegul nostru Viorel VLAD, membru al primului echipaj al fregatei Regele Ferdinand, a plecat sa colinde pe intinderile nesfarsite ale altei lumi. Dumnezeu sa il aiba in paza…

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Cand a aflat ca este bolnava, Mariana Pitigoi Maracine a luat o decizie foarte grea. Ea si-a pus in vanzare costumele populare pentru a face rost de bani ca sa se trateze. Artista de muzica populara si-a pierdut fiica, nepoata si sotul si si-a cheltuit toate economiile pentru a le face inmormantarile…

- George Pascu, unul din lautarii mari ai Romaniei, s a stins din viata in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in nefiinta a artistului la doar 58 de ani a luat prin surprindere intreaga bransa muzicala, scrie Antena 3.Multi instrumentist, in special acordeonist, artistul a cantat cu toate numele mari…

- Celebrul Pat Torpey, unul dintre fondatorii, si in acelasi timp tobosarul, trupei rock Mr Big a murit. In varsta de 64 de ani, el a decedat in urma unor complicatii la boala Parkinson, de care suferea. Anuntul trecerii in nefiinta a tobosarului Pat Torpey a fost facut de ceilalti membrii ai trupei pe…

- Doliu in politica romaneasca. Un senator a incetat din viata dupa o lunga suferinta. Este vorba despre fostul parlamentar PDL, Tudor Udristoiu, care s-a stins din viata la varsta de 72 de ani. Acesta a fost ales senator pe listele PDL-ului in anul 2011, insa la scurt timp a demisionat din partid, conform gds.ro.…

- Chitaristul evreu Coco Schumann, care a avut o cariera de peste sapte decenii in muzica swing si jazz si care a supravietuit mai multor lagare de concentrare naziste, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat, luni, casa lui de discuri.

- Chitaristul evreu Coco Schumann, care a avut o cariera de peste sapte decenii in muzica swing si jazz si care a supravietuit mai multor lagare de concentrare naziste, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat, luni, casa lui de discuri, scrie AFP.com. „A incantat publicul nu doar prin calitatea lui…

- Unul dintre profesorii care in intreaga sa cariera și-au pus amprenta pe dezvoltarea invațamantului și a sportului dejean, Petre Stavariu a incetat din viața in urma unei indelungate suferințe.

- Romanciera americana Ursula K. Le Guin, considerata unul dintre cei mai importanti scriitori de science fiction, a murit luni, la varsta de 88 de ani, a anuntat marti familia ei prin intermediul contului sau oficial pe Twitter, scrie agerpres.ro.

- Actorul Peter Wyngarde a murit la vârsta de 90 de ani, a confirmat agentul sau. Acesta este cunoscut cel mai bine pentru rolul lui Jason King sau pentru rolul din "Department S" sau "The Innocents". Deși s-a bucurat de o cariera de succes o perioada…

- Doliu in lumea muzicii. Dolores O'Riordan, solista trupei irlandeze The Cranberries, a murit la varsta de 46 de ani. Corpul neinsufletit al artistei a fost gasit intr-un hotel in Londra, acolo unde se afla pentru o sesiune de inregistrari.

- Doliu in cinematografia mondiala! Indragita actrița americana Doreen Tracey a murit la varsta de 74 de ani. Actrița a pierdut lupta cu o boala necruțatoare.Doreen Tracey s-a stins din viața avand alaturi familia și prietenii.

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie libertatea.ro.

- Soc in lumea muzicii. O legenda mondiala a rockului a incetat din viata, iar milioane de oameni sunt in doliu. Este vorba despre Eddie Clarke, cel care s-a stins din viata la varsta de 67 de ani. Cunoscut pentru activitatea sa din trupa "Motorhead", artistul este plans de toti cei care i-au ascultat…

- Doliu in lumea muzicii romanesti. Una dintre cele mai indragite artiste a incetat din viata. Lucretia Marinescu, cunoscuta si ca Lucky Marinescu a murit, miercuri dimineata, la varsta de 83 de ani.

- Doliu in invatamantul sucevean, dupa ce prof. Viorela Emilia Matipiuc, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, a trecut inspre lumea vesniciei, duminica, 7 ianuarie, dupa o grea lupta cu un cancer pulmonar nemilos.Aceasta ar fi implinit pe 9 februarie 37 de ani, era ...

- Doliu in IPJ Buzau. Polițistul Șerbanoiu Mihai, ajutorul șefului de post de la Merei, a incetat din viața astazi, din cauza unei metastaze la ficat descoperite acum doua luni. Agentul avea 46 de ani. Gabriel Dragomir, președintele SNPPC Buzau, este cel [...] citește mai mult Post-ul Polițistul Mihai…

- Cantareata France Gall a murit, duminica dimineata, la Paris, la varsta de 70 de ani, informeaza Le Figaro.Artista franceza suferea de doi ani de cancer, iar anuntul decesului a fost facut de Genevieve Salama, agenta ei. Citește și: Descoperiri naucitoare: Care sunt cauzele temperaturilor…

- Actrita americana Darlanne Fluegel a murit, la varsta de 64 de ani. Artista s-a stins din viața dupa o lunga batalie cu boala Alzheimer, a confirmat fiica ei, Jenna Carey. A devenit cunoscuta, dupa ce...

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut publicului din serialul de televiziune „Star Trek: Next Generation”, a incetat din viața la varsta de 33 de ani. Lumea artistica internaționala este in doliu dupa moartea lui Jon paul Steuer, la varsta de doar 33 de ani. Jon Paul Steuer era cunoscut din serialul „Star…

- Cântarețul Rick Hall a murit la 85 de ani dupa o lupta grea cu cancerul. Cântarețul de muzica soul s-a stins din viața în locuința sa din Muscle Shoals, un orașel din Alabama. „Speram ca formatia din rai este pregatita. Daca nu, vor fi probleme”, au spus…