- Maria Tudor, cunoscuta interpreta de muzica populara banateana a murit la varsta de 71 de ani, potrivit ziuadevest.Maria Tudor a murit in somn, dupa cum a declarat chiar sotul ei, Luca Novac: A intrat in camera sa se odihneasca si n a mai iesitArtista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.…

- A salvat mii de vieți, dar pe ea nu a putut nimeni sa o salveze! Florina Badea, asistenta la Serviciul Județean de Ambulanța Argeș, a decedat duminica la doar 54 de ani. Femeia suferea de o boala nemiloasa, cancer. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!

- Muzica POPULARA romaneasca este in DOLIU.O indragita cantareata a murit!FOTO+VIDEO O cantareata de muzica populara a murit rapusa de o boala nemiloasa. Ultimii ani din viata au fot o drama pentru artista, dupa ce si-a pierdut, fiica, nepoata si tatal copiilor. Cand a aflat ca este bolnava, Mariana…

- Doliu in lumea baletului: astazi, 24 februarie a murit Nicolae Spirescu, unul dintre membrii fondatori ai baletului constantean. S a stins la 73 de ani, dupa o indelungata suferinta. Trupul sau neinsufletit va fi depus maine la biserica "Sfantul Dumitruldquo; de pe bd. Mamaia."Noi am pornit la drum…

- Caz halucinant la o gradinita din Rusia. O fetita de trei anisori a murit inghetata, dupa ce educatoarele au uitat-o afara cand s-au intors de la o plimbare. Trupul ei a fost gasit in spatele unei gramezi de zapada din curtea gradinitei. Afara, in Moscova, erau aproximativ -5 grade, scrie dailymail.co.uk.…

- Doliu in ROMANIA! O indragita actrita a murit. S-a stins imediat dupa ce si-a serbat ziua de nastere Una dintre cele mai talentate si mai prolifice scenografe ale teatrului romanesc, Doris Jurgea, a murit la varsta de 97 de ani, la doar 10 zile dupa ziua de nastere. Doris Jurgea s-a nascut pe data de…

- Vic Damone a murit, duminica (11 februarie), la varsta de 89 de ani. Celebrul cantaret american s-a stins din viata in urma unor complicatii cauzate de o boala respiratorie. Nascut cu numele Vito Farinola intr-o familie italiana din Brooklyn, Damone s-a facut cunoscut interpretand balade. Artistul era…

- Recent, pe retelele de socializare circula vestea ca Irina Loghin s-ar fi stins din viata. Un site de la noi a raspandit vestea ca artista de muzica populara ar fi trecut in nefiinta, in timp ce se afla intr-un turneu in Statele Unite.

- Veste teribila pentru lumea fotbalului. Liam Miller, fost mijlocas la Celtic si Manchester United, a murit vineri seara, dupa ce a pierdut lupta cu cancerul la pancreas, boala care i-a fost descoperita in luna noiembrie a anului trecut.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a…

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Cand a aflat ca este bolnava, Mariana Pitigoi Maracine a luat o decizie foarte grea. Ea si-a pus in vanzare costumele populare pentru a face rost de bani ca sa se trateze. Artista de muzica populara si-a pierdut fiica, nepoata si sotul si si-a cheltuit toate economiile pentru a le face inmormantarile…

- George Pascu, unul din lautarii mari ai Romaniei, s a stins din viata in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in nefiinta a artistului la doar 58 de ani a luat prin surprindere intreaga bransa muzicala, scrie Antena 3.Multi instrumentist, in special acordeonist, artistul a cantat cu toate numele mari…

- O indragita cantareata de muzica populara din Gorj a murit, vineri (9 februarie). Mariana Maracine Pitigoi a pierdut lupta cu o boala nemiloasa care a rapus-o. Potrivit apropiatilor, artista s-a stins din viata pe patul de spital. Trupul neinsufletit al solistei va fi depus la capela Sisesti, sambata…

- Familia anunța cu durere in suflet trecerea in neființa a interpretei de muzica populara Mariana Pitigoi Maracine. Trupul neinsuflețit va fi depus la capela Sisesti sambata, 10 februarie, inmormantarea avâ...

- Ion Craciunescu, unul dintre cei mai importanți lideri PNL, a murit la varsta de 68 de ani, dupa ce a suferit o comoție cerebrala. Ion Craciunescu, fost vicepreședinte al PNL Gorj și consilier județean in perioada 2008-2012, a murit, dupa o perioada in care s-a confruntat cu grave probleme de sanatate.…

- John Mahoney, actorul care este cel mai bine cunoscut pentru rolul jucat in serialul "Frasier", a murit. Anuntul trist a fost facut de agentul sau, potrivit CNN . Regretatul artist britanic avea 77 de ani.

- Managerul Spitalului Municipal Motru, din judetul Gorj, medicul Alin Cristian Efrim a declarat pentru News.ro ca un copil de patru ani, care s-a prezentat in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, joi dimineata, a decedat in cursul zilei. "Copilul avea patru ani si a venit la Urgenta…

- Ion Ciubuc, al treilea premier al Republicii Moldova, a murit la 74 de ani din cauza unei boli incurabile, informeaza romaniatv.net. Informatia a fost confirmata pentru Publika TV de Serafim Urechean, fostul sau coleg in Alianta pentru Democratie si Reforme, care a obtinut majoritatea parlamentara in…

- Chitaristul evreu Coco Schumann, care a avut o cariera de peste sapte decenii in muzica swing si jazz si care a supravietuit mai multor lagare de concentrare naziste, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat, luni, casa lui de discuri.

- Un jucator al echipei de fotbal de liga a IV-a "Flacara Muntenii de Sus" din judetul Vaslui a murit la vârsta de doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, acesta a decedat în urma unui atac cerebral. Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus,…

- O artista de muzica populara de la noi a fost lovita de blestem! A pierdut trei copii, dar vrea sa ramana din nou insarcinata! Vedeta a vorbit pentru prima data despre drama prin care a trecut fara sa stie nimeni!

- Mark E Smith, cantaretul de muzica rock, a trecut in nefiinta astazi. In ultima perioada din viata sa, Mark E Smith a fost nevoit sa isi amane concertele, intrucat suferea de probleme medicale rar intalnite.

- Vesti triste in lumea muzicii! Indragita artista, Lari White, a murit la varsta de 52 de ani. Cantareata fusese diagnosticata cu o forma rara si agresiva de cancer in luna septembrie a anului trecut.

- Cantaretul si trompetistul sud-african Hugh Masekela, o legenda a muzicii jazz, a murit, marti, la varsta de 78 de ani, dupa o lupta indelungata cu un cancer de prostata, a anuntat familia artistului, potrivit news.ro.

- „Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait-o asa cum si-a trait toti cei 43 de ani. A fost bun, demn, rabdator si indragostit de viata, pana la ultima respiratie. Trupul care i-a apartinut va fi incinerat marti, 23 ianuarie, la Crematoriul Vitan Barzesti. Daca doriti…

- Doliu in lumea muzicii de peste hotare! Celebrul rapper Fredo Santana s-a stins din viata, vineri, 19 ianuarie, la varsta de doar 27 de ani. Anuntul a fost facut chiar de impresarul sau, dar cauza mortii nu a fost dezvaluita.

- Indragita cantareata de muzica populara Niculina Stoican a izbucnit in lacrimi la TV! Artista a povestit despre momentele grele din viata ei si acum a gasit puterea de a vorbi despre perioada in care sotul ei a fost dupa gratii. Niculina Stoican si sotul ei au trecut prin momente crancene in perioada…

- Cantareata si compozitoarea irlandeza, originara din Limerick, a murit luni, la Londra, la varsta de 46 de ani. Ea se afla in capitala Marii Britanii pentru o scurta sesiune de inregistrari - urma sa pregateasca o versiune a piesei „Zombie" impreuna cu trupa Bad Wolves, scrie AFP. „Suntem socati si…

- Doliu in lumea muzicii. Dolores O'Riordan, solista trupei irlandeze The Cranberries, a murit la varsta de 46 de ani. Corpul neinsufletit al artistei a fost gasit intr-un hotel in Londra, acolo unde se afla pentru o sesiune de inregistrari.

- Prietenul lui Leo Iorga a murit. Artistul a postat un mesaj trist pe contul de socializare, pentru cel care i-a fost alaturi in multe momente grele. Leo Iorga se lupta de mai mulți ani cu o boala crunta, iar acum acesta a primit o veste ce l-a intristat enorm. Prietenul lui s-a stins din viața. „Drum…

- La 10 ianuarie, a murit artista Lucky Marinescu. interpreta de muzica ușoara avea 83 de ani. Vestea trista a fost anunțata de fiul ei, care a transmis din Statele Unite un mesaj plin de durere și admirație pentru marea cantareața.

- Doliu in lumea muzicii romanesti. Una dintre cele mai indragite artiste a incetat din viata. Lucretia Marinescu, cunoscuta si ca Lucky Marinescu a murit, miercuri dimineata, la varsta de 83 de ani.

- Juan Carlos Garcia, fostul fundas al echipei Wigan Athletic si al nationalei din Honduras, a murit la varsta de 29 de ani, a anuntat echipa britanica pentru care a evoluat. Fostul fotbalist fusese diagnosticat cu leucemie in 2015.

- Cantareața franceza France Gall a murit duminica la varsta de 70 de ani intr-un spital din Neuilly, in urma unei afecțiuni pulmonare.France Gall, o legenda in Franța și in intreaga lume, a incetat din viața duminica, anunța presa din Hexagon, potrivit Realitatea.net.

- Gabriel Balaban, fost prefect al județului Buzau in perioada 2007-2009, s-a stins din viața in urma unui atac cerebral vascular suferit in noaptea de Revelion. Trupul neinsufletit al acestuia a fost depus sambata la capela bisericii „Sf. Stefan” din Micro 3, iar inhumarea va avea loc duminica, la cimitirul…

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut pentru rolul din serialul de televiziune "Star Trek", a murit la varsta de 33 de ani, pe 1 ianuarie, cauza decesului nefiind confirmata inca de autoritati, informeaza nme.com.

- Doliu in Primaria Vaslui. Fostul contabil al instituției, Constantin Guralivu, a incetat din viața, zilele trecute, la varsta de 58 ani. „S-a stins, subit, un om de mare calitate sufleteasca, un om de o puritate fantastica, care a stiut sa raspunda, la nedreptatile si uraciunile care i s-au facut in…

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct", unde a marturisit ca urmeaza o noua etapa in viața ei personala. Cantareața de muzica populara s-a logodit…

- Rihanna trece prin momente dificile. Cantareața este in doliu, dupa ce varul ei, in varsta de doar 21 de ani, a fost impușcat mortal in Barbados, de un barbat care a fugit de la fața loculuil, relateaza Daily Mail. Rihanna a publicat pe contul ei de Instagram mai multe fotografii cu varul ei, Tavon…

- Petre Deca a cucerit in 1961 titlul de campion balcanic si ulterior a primit distinctia de maestru de emerit al sportului. La varsta de 50 de ani, fostul pugilist a alergat la un maraton al veteranilor. Nu a primit din partea Federatiei Romane de Box decat o diploma pentru merite deosebite,…

- Warrel Dane, solistul trupelor Nevermore si Sanctuary, s-a stins din viata la doar 56 de ani. Teribila veste i-a luat prin surprindere pe fanii indragitului cantaret. Artistul a murit din cauza unui atac de cord. A

- Un cunoscut prezentator TV e în doliu. Soția lui s-a stins din viata la doar trei zile dupa ce a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer. Simon Thomas, prezentator TV la Sky Sports, trece prin momente cumplite. Acesta a facut publica o fotografie emotionanta. „Echipa…

- TALENTATA…Vasluianca de origine, Cosmina Adam, a studiat la Iasi. A urmat cursurile Universitatii de Arte, doar dupa ce studiase in prealabil la Colegiul National de Arta „Octav Bancila”. Ori, opt ani de studii muzicale sunt suficienti pentru a slefui un talent innascut si polivalent. Cosmina Adam este…