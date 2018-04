Stiri pe aceeasi tema

- Artista de muzica populara, Viorica Bata, murit de ziua ei, de Florii. Cantareața de 67 de ani era internata in spital de cateva zile. Prietenii și familia sunt in stare de șoc. Viorica Batan a fost si asistenta medicala la Spitalul Sf. Ioan. Vestea trista a fost data de fiul ei de suflet, medicul…

- Doliu in lumea muzicii populare. Una dintre cele mai iubite artiste a incetat din viata. Artista Viorica Batan a murit chiar de ziua ei, de Florii, pe patul de spital, potrivit informatiilor din presa. Viorica Batan a fost si asistenta medicala la Spitalul Sf. Ioan. Cumplita veste a fost data de fiul…

- Doliu in lumea muzicii populare. Una dintre cele mai iubite artiste a incetat din viata. Artista Viorica Batan a murit chiar de ziua ei, de Florii, pe patul de spital, potrivit informatiilor din presa.

- Viorica Batan a murit la doar 67 de ani fiind rapusa de o boala nemiloasa. Ea va fi inmormantata miercuri. A murit cantareata de muzica populara, si fosta asistenta medicala de la Spitalul Sfantul Ioan, Viorica Batan. Femeia s-a stins la doar 67 de ani, dupa o lupta grea cu o boala crancena. Baiatul…

- Tenorul francez Michel Senechal, care si-a construit o cariera internationala de exceptie, a murit la varsta de 91 de ani, a anuntat duminica unul dintre apropiatii sai. Artistul a murit in spitalul Eaubo...

- Veste trista pentru fanii fotbalului. Unul dintre cei mai talentati fotbalisti a incetat din viata. Fotbalistul Santiago Vergara a murit la 27 de ani. Fotbalistul Santiago Vergara a murit din cauza unei boli grave cu care s-a luptat in ultima perioada. Santiago Vergara a murit miercuri in tara sa…

- Mijlocasul argentinian Santiago Vergara, care juca pentru echipa honduriana Montagua si care a fost diagnosticat anul trecut cu leucemie, a incetat din viata miercuri, in tara sa, a anuntat clubul din...

- Stephane Audran, actrita franceza preferata de Claude Chabrol si protagonista a filmului 'Festin de Babette' (Oscar pentru cel mai bun film strain in 1988), a murit marti la 85 de ani in urma unei boli, relateaza AFP. "Mama mea a trecut in ultimul timp printr-o grea suferinta. A fost spitalizata…

- Lys Assia, prima castigatoare din istoria concursului muzical Eurovision, a murit, sambata, la varsta de 94 de ani, la spitalul Zollikerberg din orasul elvetian Zurich, au anuntat organizatorii competitiei, informeaza bbc.com.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine…

- Lys Assia, prima castigatoare din istoria concursului muzical Eurovision, a murit, sambata, la varsta de 94 de ani, la spitalul Zollikerberg din orasul elvetian Zurich, au anuntat organizatorii competitiei

- Katie Boyle, o fosta prezentatoare a Eurovision Song Contest, a murit la locuinta ei, la varsta de 91 de ani, a anuntat reprezentantul ei, scrie bbc.com. Boyle, cunoscuta si drept Lady Saunders, a fost o personalitate TV si o actrita britanica, nascuta in Italia, cunoscuta, intre altele, pentru game…

- Artista Mira trece prin momente dureroase. Fratele ei vitreg a incetat din viața in urma unui accident care a avut loc in Gorj in noaptea de sambata spre duminica. Fratele ei vitreg, Robert, in varsta de doar 22 de ani, a incetat din viața in urma unui accident care a avut loc in Gorj. Accidentul s-a…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita...

- Una dintre cele mai stralucite minți ale omenirii, Stephen Hawking, s-a stins din viața astazi, la varsta de 76 de ani. Inainte de a fi afectat de boala care i-a marcat viața, Stephen s-a bucurat de sport și a fost inscris in echipa de canotaj a Universitații Oxford. Biograful Kristine Larsen a scris…

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei GRIPE NETRATATE. Colegii de scena sunt in stare de ȘOC Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei gripe care nu ar fi fost tratata corect. Cristina Fulgușin…

- Legendarul creator de moda francez Hubert de Givenchy, fondator al casei cu acelasi nume, a murit sambata la 91 de ani, au informat luni mass-media franceze citand un comunicat al familei, relateaza EFE. "Monsieur De Givenchy s-a stins in timp ce dormea, sambata 10 martie 2018. Nepotii sai sunt nespus…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o gripa. „Doamne, cat de repede se duc oamenii…Astazi…

- Familia unui cantaret de muzica populara din Arad trece prin momente grele. Cosmin, fiul lui Lele Craciunescu, a murit la varsta de doar 36 de ani din cauza unei boli incurabile, scrie antena3.ro.Cosmin Craciunescu era angajat la Primaria Lipova, dar muzica era marea lui pasiune. Apropiatii si rudele…

- Designerul francez Hubert de Givenchy a murit, luni, anunta presa internationala, la 91 de ani. Printre personalitatile pe care le-a îmbracat se numara Audrey Hepburn si Jackie Kennedy. Cele care i-au purtat creatiile s-au declarat fascinate de rafinamentul sau.

- Este doliu in lumea medicala din Constanta. Medicul ginecolog si obstretician Stelian Parvu s a stins din viata.Acesta profesa si in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Medicul este coleg de generatie cu dr. Victorian Pastila, decedat in luna august 2016. ...

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.Citeste…

- Maria Tudor, o cantareața de muzica populara, a murit vineri, 2 martie, la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Potrivit unor surse apropiate de familia regretatei artiste, Maria Tudor a murit in somn. Interpreta avea programat un spectacol pe data de 7 martie. „A intrat in camera…

- Maria Tudor a murit in somn, dupa cum a declarat chiar soțul ei, Luca Novac: "A intrat in camera sa se odihneasca si n-a mai iesit". Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie. Trupul neinsufletit al Mariei Tudor a fost depus i la Capela de la Cimitirul din Calea Lipovei, iar…

- Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața. Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina unei operații pe care o suferise in urma cu patru ani. Moartea lui a fost confirmata de fratele sau geaman.„Prieteni,…

- Emma Chambers, actrita celebra in Marea Britanie, a incetat din viata in cursul zilei de astazi. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, conform spuselor agentiei care se ocupa de imaginea sa. Potrivit acelorasi surse, Emma Chambers a murit din cauze…

- Vic Damone a murit, duminica (11 februarie), la varsta de 89 de ani. Celebrul cantaret american s-a stins din viata in urma unor complicatii cauzate de o boala respiratorie. Nascut cu numele Vito Farinola intr-o familie italiana din Brooklyn, Damone s-a facut cunoscut interpretand balade. Artistul era…

- Recent, pe retelele de socializare circula vestea ca Irina Loghin s-ar fi stins din viata. Un site de la noi a raspandit vestea ca artista de muzica populara ar fi trecut in nefiinta, in timp ce se afla intr-un turneu in Statele Unite.

- Veste teribila pentru lumea fotbalului. Liam Miller, fost mijlocas la Celtic si Manchester United, a murit vineri seara, dupa ce a pierdut lupta cu cancerul la pancreas, boala care i-a fost descoperita în luna noiembrie a anului trecut.

- Un cunoscut atlet a încetat din viata la doar 33 de ani în conditii suspecte. Este vorba despre atletul australian Jarrod Bannister care s-a stins din viata subit. Tânarul a fost gasit mort în propria casa.

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Cand a aflat ca este bolnava, Mariana Pitigoi Maracine a luat o decizie foarte grea. Ea si-a pus in vanzare costumele populare pentru a face rost de bani ca sa se trateze. Artista de muzica populara si-a pierdut fiica, nepoata si sotul si si-a cheltuit toate economiile pentru a le face inmormantarile…

- George Pascu, unul din lautarii mari ai Romaniei, s a stins din viata in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in nefiinta a artistului la doar 58 de ani a luat prin surprindere intreaga bransa muzicala, scrie Antena 3.Multi instrumentist, in special acordeonist, artistul a cantat cu toate numele mari…

- Celebrul Pat Torpey, unul dintre fondatorii, si in acelasi timp tobosarul, trupei rock Mr Big a murit. In varsta de 64 de ani, el a decedat in urma unor complicatii la boala Parkinson, de care suferea. Anuntul trecerii in nefiinta a tobosarului Pat Torpey a fost facut de ceilalti membrii ai trupei pe…

- Actorul britanic John Mahoney, care l-a interpretat pe Martin Crane in sitcomul "Frasier", a murit la varsta de 77 de ani, anunta BBC. El a murit duminica intr-un azil din Chicago. Mahoney a avut o remarcabila cariera in teatru, castigand un premiu Tony, si a avut mai multe aparitii in filme de televiziune.Citește…

- Tragedie langa Palatul Cotroceni chiar in timpul investirii Guvernului Vioricai Dancila. Un muncitor a incetat din viața in condiții groaznice. Totul s-a intamplat in subteran, acolo unde doi muncitori lucrau la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Cel prins in subteran a incetat…

- Chitaristul evreu Coco Schumann, care a avut o cariera de peste sapte decenii in muzica swing si jazz si care a supravietuit mai multor lagare de concentrare naziste, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat, luni, casa lui de discuri.

- Chitaristul evreu Coco Schumann, care a avut o cariera de peste sapte decenii in muzica swing si jazz si care a supravietuit mai multor lagare de concentrare naziste, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat, luni, casa lui de discuri, scrie AFP.com, citata de news.ro

- Chitaristul evreu Coco Schumann, care a avut o cariera de peste sapte decenii in muzica swing si jazz si care a supravietuit mai multor lagare de concentrare naziste, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat, luni, casa lui de discuri, scrie AFP.com. „A incantat publicul nu doar prin calitatea lui…

- Un cunoscut cantareț și-a pierdut viața intr-un mod tragic. Chitaristul britanic Jim Rodford, membru al trupelor rock The Zombies si The Kinks, a murit la varsta de 76 de ani, in urma unei cazaturi pe scari.

- John Barton, care a fondat Royal Shakespeare Company alaturi de Peter Hall in 1960, a murit joi, la varsta de 89 de ani, scrie NEWS.RO, citand The Guardian.Citeste si: Un lider ALDE inainteaza un scenariu SOC: Noi SCHIMBARI in economie si finante, cu ocazia noului Guvern Intr-un comunicat…

- Una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda elvetiene, Christa de Carouge a incetat din viata la varsta de 81 de ani, dupa in urma unei boli grave, au confirmat miercuri surse apropiate, ca raspuns la informatiile aparute deja in presa, anunta Agerpres.

- Doliu in lumea muzicii. Dolores O'Riordan, solista trupei irlandeze The Cranberries, a murit la varsta de 46 de ani. Corpul neinsufletit al artistei a fost gasit intr-un hotel in Londra, acolo unde se afla pentru o sesiune de inregistrari.

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie libertatea.ro.

- Soc in lumea muzicii. O legenda mondiala a rockului a incetat din viata, iar milioane de oameni sunt in doliu. Este vorba despre Eddie Clarke, cel care s-a stins din viata la varsta de 67 de ani. Cunoscut pentru activitatea sa din trupa "Motorhead", artistul este plans de toti cei care i-au ascultat…

- Muzicianul Ray Thomas, unul dintre membrii fondatori ai formatiei britanice The Moody Blues, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat casa sa discuri. Flautist, solist si compozitor, Ray Thomas a muri...

- Cantareata France Gall a murit, duminica dimineata, la Paris, la varsta de 70 de ani, informeaza Le Figaro.Artista franceza suferea de doi ani de cancer, iar anuntul decesului a fost facut de Genevieve Salama, agenta ei. Citește și: Descoperiri naucitoare: Care sunt cauzele temperaturilor…

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut publicului din serialul de televiziune „Star Trek: Next Generation”, a incetat din viața la varsta de 33 de ani. Lumea artistica internaționala este in doliu dupa moartea lui Jon paul Steuer, la varsta de doar 33 de ani. Jon Paul Steuer era cunoscut din serialul „Star…

- Cântarețul Rick Hall a murit la 85 de ani dupa o lupta grea cu cancerul. Cântarețul de muzica soul s-a stins din viața în locuința sa din Muscle Shoals, un orașel din Alabama. „Speram ca formatia din rai este pregatita. Daca nu, vor fi probleme”, au spus…